日本UNIQLO新年促銷來了！時間、優惠重點1次看。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO是日本代表性的全球時尚品牌，而日本UNIQLO每年年初的「新年慶典」促銷活動，更是吸引不少粉絲，日本UNIQLO發佈了「新年慶典」將於今（1日）正式開啟，為期8天的超值促銷活動，將推出包括針織衫、襯衫和褲裝在內的眾多商品的新年特惠價格。

根據優衣庫發布新年促銷傳單，日媒整理了多項折扣超殺的商品，如1月1日至3日期間，比一般布料保暖1.5倍、更柔軟的「Ultra Warm Heattech Cotton（U領T恤、圓領T恤、打底褲、連褲襪）」新年特惠價只要1490日圓（約新台幣298元），較原價2290日圓（約新台幣458元），便宜800日圓（約新台幣160元）。

請繼續往下閱讀...

而含有羊絨成分、觸感柔軟蓬鬆的「UNIQLO:C Ultra Warm Heattech Cashmere Blend（圓領T恤、高領T恤）」也從原價2290日圓，直接降至將1990日圓（約新台幣398元）。

此外，100%優質羊絨製成的「羊絨圓領毛衣」僅限3天，將以新年特惠價6990日圓（約新台幣1398元）出售，立省3000日圓（約新台幣600元）。

另外，男士開啟新工作的理想之選「免燙修身襯衫（針織棉）」，將於1月2日前以新年特惠價2990日圓（約新台幣598元）出售，立省1000日圓（約新台幣200元），女士「人造絲襯衫」也便宜1000日圓，將以新年特惠價1990日圓）出售。

此外，從今天（1日）起，限時３天，凡消費滿1萬日圓（含稅）的顧客，即可獲贈精美禮品“波佐見燒茶杯”１隻，店內贈送數量有限，送完為止，另網路商店每日還會進行抽獎活動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法