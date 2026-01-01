國際油價2025年下跌20％ 創5年來最大跌幅

2025年，國際油價跌近20％，創2020年以來最大年跌幅。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕市場對石油供應過剩的預期增加，抵銷了戰爭以及對俄羅斯、伊朗和委內瑞拉等產油國的制裁等地緣政治風險，週三（12月31日）國際油價下跌，全年跌幅近20％。

《路透》報導，紐約西德州中級原油3月交割價下跌0.53美元，或0.9％，收每桶57.42美元；布蘭特原油3月交割價下跌0.48美元，或0.8％，收每桶60.85美元。紐約西德州原油全年出現近20％的跌幅，布油跌約19％，這是自2020年以來最大年度跌幅，也是連續第3年下跌，創史上最長連跌紀錄。

法國巴黎銀行大宗商品分析師預計，隨著供應成長正常化，需求保持平穩，布蘭特原油預計將在第1季跌至每桶55美元，然後在2026年剩餘時間內回升至每桶60美元。

美國能源資訊署（EIA）數據顯示，上週美國原油庫存下降，但蒸餾油和汽油庫存漲幅超出預期。本週美國汽油庫存增加580萬桶，達到2.343億桶，高於分析師預期的190萬桶增幅；蒸餾油庫存則增500萬桶，達到1.237億桶，高於220萬桶成長預期。

2025年開始，石油市場表現強勁，美國前總統拜登（Joe Biden）在任期結束前，對俄羅斯實施了更嚴厲的制裁，擾亂了俄國對主要買家中國和印度的供應。俄烏戰爭對能源市場的影響，隨著烏克蘭無人機破壞俄羅斯基礎設施，並影響哈薩克石油出口而加劇。

6月，持續12天的以色列、伊朗衝突擾亂了荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的航運，加劇石油供應威脅，推高了油價。近幾週以來，石油輸出國家組織（OPEC）最大產油國沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國也因為葉門問題陷入危機。美國總統川普（Donald Trump）下令封鎖委內瑞拉石油出口，並威脅要對伊朗再次發動攻擊。

但由於OPEC+今年加速增產步伐，以及對美國關稅影響的擔憂抑制了全球經濟和燃料需求成長，油價有所回落。OPEC+自4月以來向市場投放了約290萬桶／日的石油產量，2026年Q1將暫停增產計劃。OPEC+下一次會議將於1月4日舉行。

