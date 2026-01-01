UNIQLO發熱衣穿幾年會失效？日媒揭 「一看就懂」的換新時機

穿了卻不暖？Heattech壽命有跡可循，日媒建議更換時機。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕冬天離不開的保暖衣，那到底多久該換一次？近年UNIQLO「Heattech」發熱衣在社群平台掀起討論焦點，許多人開始疑惑，明明沒有破，卻穿著暖度好像一年不如一年，究竟是錯覺，還是真的到了壽命終點？

日媒表示，發熱衣什麼時候該換新，UNIQLO並未給出官方的「使用年限」，但從纖維特性與業界經驗來看，多數人穿著與洗滌節奏正常的情況下，大約2到3年後，彈性與貼合感就會明顯下降。如果你發現穿在身上開始鬆鬆垮垮、沒有以前那種貼身感，或是「怎麼穿都不覺得暖」，那往往就是最直觀、也最可靠的換新訊號。

從服裝結構來看，任何衣物都有使用年限，發熱衣也不例外。穿得越頻繁、洗得越勤，壽命自然越短；反之，若穿著與洗滌次數不高，就能撐得更久。尤其是貼身內衣，因為長時間與皮膚直接接觸，又必須緊密服貼，汗水與皮脂會不斷被吸收，鹽分與油脂會加速布料老化，再加上日常活動帶來的拉伸與摩擦，布料逐漸鬆弛、變薄，其實是難以避免的過程。

UNIQLO的「Heattech」之所以能「穿了就暖」，關鍵在於材質中的嫘縈纖維。

以目前常見款式為例，材質多為聚酯纖維、壓克力、嫘縈與聚氨酯的混紡，其中嫘縈負責吸收皮膚表面的濕氣，並將其轉化為熱能，因此必須緊貼肌膚才能有效發揮作用。一旦布料因長期穿洗而變鬆，與皮膚的接觸面積減少，吸濕、發熱效果自然會明顯下降。

此外，反覆洗滌還會讓嫘縈纖維逐漸「變瘦」，雖然單一纖維本身的吸濕發熱特性不會消失，但能吸收濕氣的總表面積減少，整體發熱量也隨之下降。另一個關鍵角色是聚氨酯，它決定了衣物的彈性與貼合度，但這種纖維本來就容易受濕氣、熱與紫外線影響而劣化。一旦彈性衰退，衣服變得鬆垮、不再服貼，保暖感自然大打折扣。

簡單來說，發熱衣不一定要等到破洞才丟。當它失去貼合度、保暖感明顯下滑時，就代表功能已經走到盡頭。與其勉強穿著「不太暖的發熱衣」熬過寒冬，不如在適當的時機果斷汰換，反而更舒服，也更實際。

