巴菲特正式交棒！執掌60年 波克夏漲6100000％

股神巴菲特（Warren Buffett）。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）股價在股神巴菲特（Warren Buffett）擔任執行長的最後一天小幅收跌，自1965年，巴菲特接管波克夏以來，投資人實現了約6100000％的回報，遠高於標普500指數約46000％。

《路透》報導，週三（12月31日），波克夏A股小幅下跌600美元，跌幅0.1％，收在75萬4800美元；B股下跌1.06美元，跌幅0.2％，收在502.65美元。巴菲特在1965年接手波克夏時，這家公司的股價僅19美元。

這家公司的股價在2025年和過去10年表現相當優異，不過在巴菲特的管理下，波克夏從未有一年下跌，因為巴菲特一直在努力為他價值1.08兆美元（約新台幣34.01兆元）的集團尋找收購目標。

波克夏目前的子公司包括保險公司Geico、BNSF鐵路公司、數十家製造和能源企業，以及Brooks、Dairy Queen、Fruit of the Loom等零售品牌。截至9月底，波克夏持有3817億美元（約新台幣12.02兆元）的現金及約當現金。

從巴菲特手中接下執行長一職的阿貝爾（Greg Abel）現年63歲，2000年加入波克夏，波克夏當時收購了中美能源公司（MidAmerican Energy），現更名為波克夏海瑟威能源（Berkshire Hathaway Energy）。自2018年以來，阿貝爾一直擔任副董事長，負責管理波克夏的非保險業務。

95歲的巴菲特未來將繼續擔任董事長，並計劃每天前往位於奧哈馬的波克夏辦公室，在背後協助阿貝爾。

副董事長賈恩（Ajit Jain）將繼續負責波克夏的保險業務日常監管，阿貝爾負責BNSF鐵路、製造業和能源業務。豪華飛機公司NetJets執行長強森（Adam Johnson）則將從阿貝爾手中接管消費品、服務和零售業務。

波克夏尚未透露誰將接管其投資組合，截至9月30日，該投資組合持有價值2832億美元（約新台幣8.91兆元）的股票，其中包括蘋果（Apple）、美國運通（American Express）等股票。

長期以來，人們一直認為協助管理投資組合的康姆斯（Todd Combs）和韋施勒（Ted Weschler）可能會接手，但康姆斯在12月跳槽到摩根大通（JPMorgan Chase）。巴菲特在2024年5月曾稱，阿貝爾可以勝任這項工作。對此，波克夏則未多作回應。

