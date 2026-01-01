晶片走私手法大解密！美揭價值1.6億美元輝達AI晶片輸中陰謀

美揭價值1.6億美元輝達AI晶片輸中陰謀。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近期德州聯邦檢察官解封文件，揭露1個橫跨美國及全球的龐大走私網路調查，政府表示，該走私集團涉嫌涉及非法進入美國的特工，並在新澤西州1個秘密倉庫運輸作業，將Nvidia GPU重新標籤為「Sandkayan」的假公司，經由此手法，試圖將價值1.6億美元（約新台幣50.32億）的輝達（NVIDIA）H100與H200 GPU（圖形處理單元）走私到中國。

CNBC報導，聯邦政府公開了1項名為守門人行動（Operation Gatekeeper）的大規模走私調查，焦點並非毒品或盜竊物，而是針對供應Nvidia GPU的秘密地下網路。這些晶片被視為人工智慧競賽的基石，且可用於軍事或民用目的。

政府表示，隱秘的走私環節正向中國運輸這些晶片，明顯違反美國的國家安全出口控制法律。

根據調查，該走私集團曾試圖在2024年10月至2025年5月間，向中國出口至少1.6億美元的Nvidia H100和H200 GPU。

中國對這些晶片的需求龐大，而美國的供應量仍是最好的。儘管中國正建立自己的本地AI晶片市場，但中國仍高度依賴輝達的技術。

SemiAnalysis分析師王雷（Ray Wang）表示，中國目前超過60%的領先AI模型都在使用Nvidia的硬體，顯示Nvidia在硬體到軟體上擁有系統性的優勢。

在蒐集事實的同時，政府派遣1名臥底探員進入新澤西州塞考克斯的1個倉庫。據稱，該人目睹嫌疑人將 Nvidia GPU 重新標示為1家他們稱為「Sandkayan」的假公司。政府表示，運輸和出口文件錯誤將貨物分類為「轉接器」、「轉接模組」和「接觸器控制器」。

守門人行動於5月28日在新澤西倉庫發生戲劇性場景，3輛由共謀者租用的卡車駛入，準備取走私的晶片。

幾乎同步，1名被共謀者使用的簡訊鏈用戶傳訊息稱，1名運送貨物至新澤西倉庫的卡車司機報告警方已抵達現場並詢問貨物目的地。

根據簡訊，共謀者告訴司機「只要說他們什麼都不知道」。

5分鐘後，根據檢察官表示，其中1名共謀者向整個簡訊串發送了另1則訊息：「解散這個群組聊天。刪除所有人。」不久之後，檢察官表示，聯邦探員迅速介入並控制了這些高科技設備，阻止現場貨物運往中國。

然而，就在案件曝光的同一天，總統川普卻在社交媒體上宣佈允許出口Nvidia的H200 GPU，這一訊息使得檢方面臨挑戰，因為他們原本主張這些晶片的走私對國家安全構成威脅。

專家認為，即便有新的出口政策，走私行為仍可能持續，全球對計算能力的需求不斷增加，尤其是在中國市場。王雷警告道，「我相信走私不會就此停止。」

