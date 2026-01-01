美股收盤》華爾街封關日收黑 全年仍創亮眼漲幅

美股走勢今年雖歷經震盪起伏，但全年仍繳出亮眼漲幅。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕在2025年最後一個交易日，美國股市主要指數12月31日收黑。今年受到美國總統川普關稅政策不確定性影響，加上人工智慧（AI）議題推動行情，美股走勢今年雖歷經震盪起伏，但全年仍繳出亮眼漲幅。

綜合媒體報導，標普500指數、道瓊工業指數與那斯達克指數在2025年全數上漲超過兩位數，連續第三年收紅，是2019年至 2021年以來首見，受益於市場對於AI類股的旺盛需求，推動3大指數全年創下新高。今年標普500指數上漲16.39%，那斯達克指數上漲20.36%，道瓊工業指數上漲12.97%。

道瓊連續第8個月上漲，是自從2017至2018年以來最長的連長紀錄，標普500指數31日在收盤前一度可望連續上漲8個月，不過標普500指數收黑，12個月收跌作收。

焦點個股方面，台積電ADR上漲1.37%，最終收在303.89美元；AI產業龍頭輝達31日微跌0.55％，不過輝達股價今年上漲了39％，仍大有斬獲。

道瓊工業指數終場下挫303.77點或0.63%，收報48063.29點。

標準普爾500指數下跌50.74點或0.74%，收在6845.50點。

那斯達克指數下滑177.09點，或0.76%，收在23241.99點。

費城半導體指數下跌85.97點或1.20%，收7083.13點。

