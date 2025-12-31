喊2025中國經濟「不平凡的一年」 習近平：達成5％成長目標

中國國家主席習近平。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，中國國家主席習近平31日宣布，中國經濟在經歷「不平凡的一年」後，預計達到5％的成長目標。

根據中國官媒新華社報導，習近平在全國政協新年茶話會上說，「我國經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力，增速預計達到5％左右。繼續位居世界主要經濟體前列」。

中國出口強勁，今年前11月貿易順差首度突破1兆美元（31.17兆台幣）大關。然而投資面臨自1998年以來首次的年度萎縮。排除疫情時期，零售銷售成長創新低水準，房市持續低迷，11月新屋價格進一步下跌。

美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）近日發表報告說，受下半年固定資產投資崩跌的衝擊，中國2025經濟成長僅2.5％至3％之間，約為官方數據暗示的增速一半。

榮鼎報告直言，「歷史上沒有像中國這樣的經濟體，在連續10個季度面臨持續通縮的情況下，實質GDP還能保持紀錄性的5％成長，我們懷疑中國是第一個」。榮鼎集團也估計，2026年中國經濟成長僅1％至2.5％，遠低於國際貨幣基金（IMF）預期的4.5％。

在2025年初，中國從道路、鐵路到住房與工廠的所有固定資產投資皆表現強勁，今年第一季年增4.2％，但至6月落入負值區間，10月更年跌12.2％。

中國官方數據顯示，今年前11月，在房地產投資銳減15.9％的衝擊下，固定資產投資年減2.6％。榮鼎報告說，「對中國經濟的錯誤計算已持續太久，而且總是朝誇大的方向發展」。

