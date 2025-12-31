17歲被趕出家門苦拼擁3140萬身家 他慘淪親友ATM崩潰切割

一名美國第二代移民分享，因為金錢問題被親友情勒的慘痛經驗。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕家人之間的衝突因素很多，宗教也是其中之一。1位肯亞裔美國人在17歲時因宗教因素被趕出家門，19歲創立快遞公司，很快賺到一桶金。當他身家來到100萬美元（約台幣3140萬）時，因居住環境改善又換車，以前對他冷淡的親友開始來要錢，給得太少還被罵。他選擇斷聯，最終身心崩潰求助心理醫生，花了很多年才體悟到一件事，就是放下責任感，只有覺得該給的時候才給別人錢。

康斯特布爾（Kimanzi Constable）在《商業內幕》撰文分享自己從身無分文到擁百萬美元身家創業過程，以及因為金錢問題被親友情勒的慘痛經驗。他說，自己成長於很少談論財務問題的美國移民家庭。

14歲那年，因父母信奉宗教，改變了康斯特布爾一家人的人生軌跡。康斯特布爾17歲時，告訴父母不想去神學院成為牧師時，就被趕出家門。隔年他考取商業駕照 ，開始在一家麵包店送貨，19歲創立快遞公司，很快賺到不少錢。

他回憶，當家人和一些朋友看到生意這麼好時，之前對他冷淡的人竟然來借錢或要求直接給錢。最後康斯特布爾賣掉快遞公司，開始經營網路企業，2011 年開始發展線上業務，生意不斷壯大。

2023年，康斯特布爾財務狀況達到一個新的高度，現金收入突破100萬美元大關。他說，「我的家人，甚至包括那些仍住在肯亞（母親的故鄉）的親友，都開始注意到我的經濟狀況好轉。儘管我並沒有大肆宣揚自己的收入，周邊的人都看得出來，原因是居住條件改善、買了新車、以及能夠負擔得起伙食費等等。」

親友看到康斯特布爾生活條件好轉，起初只是偶爾要錢，後來越來越頻繁，連好友也來借錢。接著，各種各樣的借錢請求紛至沓來，他決定給家人和朋友一些錢，親友卻嫌太少，還被罵成貪心鬼。

康斯特布爾感嘆，曾經很長一段時間覺得自己唯一的價值就是賺錢給別人，一直覺得自己很幸運，有義務幫助家人和朋友。最終求助心理治療才意識到，「低自尊和被拋棄感是我任人宰割的原因」。

他坦言，曾經金錢問題放棄友誼、與家人斷絕聯繫，卻心如刀割，透過心理治療才明白，這才是為了自己的心理健康和未來的經濟狀況而做出的最佳決定。他說現在已劃清界限，放下責任感，「只有在我覺得對的時候才會給別人錢」，同時也要對自己的財務未來負責，明智管理財產。

