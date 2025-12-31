台股今年上漲25.74％ 贏過美國三大指數

台股今年上漲25.74%。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕揮別2025年，迎接2026年，今年全球股市大漲，MSCI 全球股票指數已上漲21%，創6年來最大漲幅；其中，台股2025年全年上漲25.74%，在亞股當中漲幅排名第5強，僅輸給韓國、越南、香港及日本，而且，台股今年贏過美股的「道瓊工業指數」、「那斯達克指數」及「S&P 500指數」。

受惠於美國聯準會Fed降息以及AI概念股強勢領漲，根據國際機構統計，MSCI「世界指數」在2025年12月30日收在21230.69點，全年漲幅為22.35%，創6年最大年度漲幅。

不僅全球股市走多頭，亞股也強勁上攻反彈。其中，亞洲各國漲幅冠軍是韓國、上漲75.63%，表現傲視亞股；2025年漲幅第二是越南、上漲40.87%；第三是香港股市漲27.77%；第四是日本上漲26.18%；至於台股以全年漲幅25.74%，亞洲漲幅排第五。

台股已經連續第三年，漲幅超過25%，凸顯台股的強勁韌性。根據統計，台股在2023年上漲26.83%、2024年漲28.47%，2025年上漲25.74%。

另外，2025年道瓊工業指數累計上漲13.69%，S&P 500指數漲17.25%、那斯達克上漲21.25%，換言之，美國三大指數去年漲幅，均輸給台股大盤。

