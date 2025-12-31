緯穎、仁寶布局海外資料中心、伺服器業務 經濟部核准

經濟部投資審議司今通過14件重大投資案。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部投資審議司（投審司）今通過14件重大投資案，包括緯穎以合計4.7億美元海外佈局雲端資料中心運算與儲存設備製造業務，仁寶電腦以4.2億美元布局海外伺服器製造業務。

投審司指出，14件重大投資案中，僑外投資3件共新台幣60億元、對外投資10件共16億9051萬美元，以及上市櫃公司對中國投資1件1500萬美元。

僑外投資案件中，英屬開曼群島商臻鼎科技控股公司以等值新台幣20億元外幣，認購臻鼎科技增資新股，從事高階PCB（印刷電路版）研發中心及客戶銷售服務，此外，英屬開曼群島商CHENG CHAN CO., LTD.及MU-YANG CO., LTD.，分別以8001萬710美元（約新台幣25億元）及5068萬2721美元（約折合新台幣15億元），分別受讓取得嘉龍投資與韋峻投資的部分股權，間接投資國內上櫃公司大樹醫藥。

對外投資10案涵蓋伺服器、雲端資料中心、工程服務及金融等領域。其中，美律實業以102億7800萬日圓（折合約6834萬2310美元），收購日本MWT Holdings CO., LTD.全數股權，從事經營採購生產耳機與耳塞用的零組件業務；興利開發以2億美元增資美國CTCI USA HOLDING INC，從事工程承攬與規劃服務；達明機器人則以1億美元增資英屬維京群島投資公司，從事投資控股、購買外幣計價的債券，以降低外匯避險成本。

緯穎分別以2.2億美元及2.5億美元，增資墨西哥與美國子公司，從事雲端資料中心運算與儲存設備製造業務。

光寶科技以2億美元增資越南子公司，從事伺服器模組及消費性電子電源供應器生產業務。

仁寶電腦以4.25億2500萬美元增資美國子公司，再轉增資美國 COMPAL USA TECHNOLOGY INC.，從事伺服器製造業務。

鴻海精密工業為投資架構調整，分別以1億733萬7091美元及6984萬556美元，增資新加坡ECMMS PRECISION SINGAPORE PTE. LTD.與 FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，間接受讓取得墨西哥子公司 PCE Technology de Juarez S.A. de C.V.股權、eCMMS S.A. de C.V.及 Foxconn Baja California S.A. de C.V.股權，從事電子產品組裝代工與產品買賣業務。

另永豐商銀以5000萬美元增資越南胡志明市分行。

上市櫃公司對中國投資部分，華新麗華以1500萬美元，間接增資煙台華新不銹鋼公司，從事新型合金材料及廢棄物資回收批發業務。

