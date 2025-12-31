2026股市光明燈？華爾街科技大多頭看好5檔AI股

Wedbush Securities 分析師 艾夫斯（Dan Ives），公布心目中 2026 年最看好的AI概念股。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕被視為華爾街「最大科技多頭」的 Wedbush Securities 分析師 艾夫斯（Dan Ives），近日公布心目中 2026 年最看好的AI概念股，包括微軟、特斯拉、蘋果、 Palantir Technologies、CrowdStrike Holdings。輝達並未入榜，令人意外。

《MarketWatch》報導，艾夫斯近日給投資人的報告中寫道：「邁向 2026 年，投資人對 AI 革命感到既興奮又不安。」他認為，AI 可能引發第4次工業革命，卻伴隨龐大的資本支出問題。

請繼續往下閱讀...

為了因應他所稱的 AI轉折點，艾夫斯點名5檔最具代表性的股票，其中3檔來自「美股七雄 」（Magnificent Seven）高成長科技股，他從中選了微軟、蘋果與特斯拉。

艾夫斯說，華爾街低估微軟 Azure 雲端運算的成長潛力，該業務短期內仍有成長空間。微軟除了與 OpenAI 合作，還加碼 AI 基礎建設投資，同時積極推動 Copilot AI 在 Office 365 產品線中的整合。

艾夫斯並指出，蘋果透過合作夥伴關係以及對AI 投資相對克制，這點與同業不同，同時也犯過一連串錯誤。他稱「現在正是蘋果加速 AI 布局的時刻」。Wedbush 預期，未來幾年 AI 商業化可能為蘋果股價帶來每股高達 100 美元的價值增量。

至於特斯拉一直是艾夫斯的寵兒，他近期提出，特斯拉在 2026 年底前市值有機會達到 3 兆美元，幾乎是目前約 1.5 兆美元的一倍。

另一檔入選的是 Palantir Technologies。艾斯夫說，這檔與特斯拉一樣常被形容為「信仰型股票」的公司，其 AI 系統在政府與商業客戶之間出現前所未見的需求，估計這家市值約 4390 億美元的公司，具備邁向 1 兆美元市值的「黃金路徑」。

榜單最後1檔個股是 CrowdStrike Holdings。艾斯夫認為，華爾街低估這家公司的實力。他看好該公司將持續受惠於市場對 AI 資安解決方案的高度興趣。艾夫斯上週表示，「在樂觀的情況下，我們預計 CrowdStrike 的股價將在未來一年內達到 700 美元，因為該公司正在執行其核心成長策略。」該公司股價30日收在每股 475.63 美元。

對於輝達未被列入艾斯夫前5大 AI 首選股，他指出，輝達依然是 Wedbush 2026 年最看好的科技股之一。他先前曾預測，輝達有望進一步取得中國市場准入，並維持其在晶片產業的主導地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法