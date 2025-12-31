台北車展寶嘉聯合4大品牌19款車動員 啟動「預排單」機制

「2026台北新車暨新能源車大展」今天在台北世貿開展，寶嘉聯合以「全場品牌最多、展出車款最多、新世代車型預告最完整」的規模登場。（寶嘉聯合提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕「2026台北新車暨新能源車大展」今天在台北世貿開展，寶嘉聯合以「全場品牌最多、展出車款最多、新世代車型預告最完整」的規模登場，完整呈現 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep 與 PEUGEOT4品牌共展演19款車型，其中包含9輛全新車款。

寶嘉聯合本屆車展所展出的現行車款，完整涵蓋 PEUGEOT 2008、3008、5008，CITROËN BERLINGO，Alfa Romeo Giulia Sprint、Stelvio Sprint，以及 Jeep Wrangler 等多元產品陣容，橫跨都會、家庭、性能與越野等不同用車情境，清楚呈現寶嘉聯合4品牌於台灣市場的主力佈局與完整產品線。

請繼續往下閱讀...

PEUGEOT亦於車展中發表全新 PEUGEOT 408 GT RAPIDE，作為 PEUGEOT 408 車系中的性能車型代表，以建議售價159.8萬元、限量120 輛的方式導入，成為本屆車展中備受矚目的焦點新車之一。

除現行車款與全新發表的PEUGEOT 408 RAPIDE外，寶嘉聯合亦同步預告多款新世代車型的導入計畫，於車展啟動「預排單」機制，預告導入並開放預排單的車型，開放消費者「預排單登錄與諮詢」，「預排單」車型除於車展現場受理外，亦同步開放全台展示中心與官方線上管道進行登錄與諮詢。

包含：PEUGEOT 208、CITROËN C3 AIRCROSS 與 C5 AIRCROSS、Alfa Romeo Junior Ibrida 與 Junior Elettrica 280 Veloce，以及 Jeep Compass 與 Cherokee，完整涵蓋都會掀背、跨界休旅至新世代 SUV 等關鍵級距。其中，Jeep Cherokee原定於台北車展亮相，受到全球運輸與氣候因素影響，暫無法如期抵台。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法