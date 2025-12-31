看起來無害卻是陷阱！專家警告這11種行為「正毀掉你的錢包」

專家點出最容易讓人「一直很窮」的11種消費行為。（示意圖，路透）



〔財經頻道／綜合報導〕美國理財網站《GOBankingRates》報導，理財專家George Kamel長期追蹤各類專家與網路意見領袖對個人理財的看法，幫助人們分辨哪些是事實、哪些只是迷思。近日，他點出最容易讓人「一直很窮」的11種消費行為，許多人經常誤踩這些地雷。

1.每一個社交邀請都答應：對所有社交活動來者不拒，很容易讓你荷包見底，每個人都需要朋友和健康的社交生活，但這不代表每個晚上都要掏錢外出消費。George Kamel建議「要和對的人在一起。他們不會一直想著出去花錢，因為他們也有財務目標。」如果你能找到懂得用預算享受生活的朋友，你的社交生活和銀行帳戶都能同時維持健康。

2.只因為「特價」就買：行銷人員很懂得如何讓折扣看起來誘人，這往往會導致失控消費，而且那些優惠可能並沒有你想像中划算。

3.每一次升級都照單全收：從電商平台的加購選項，到最新款的智慧型手機，消費文化中到處都是「升級誘惑」。選擇升級、犒賞自己很容易變成習慣，但George Kamel對此抱持更謹慎的態度，他建議，只有在「真正有必要」且「確實能帶來價值」時，才考慮升級。

4.借錢給親友：借錢會侵蝕信任，也會改變人際關係的本質。

5.經常外食：一項調查顯示，從2023年到2024年，餐廳消費增加了15%，其中有55%的受訪者偏好內用而非外帶。考量到餐廳為了生存所必須收取的加價，這會大幅推高個人的飲食支出。他提醒，自己在家吃一定比較便宜，而且不一定要花上一整天準備。

6.接受所有信用與分期付款優惠：信用卡與「先買後付」方案，讓人更容易超支。研究顯示，延後付款會降低消費時的心理痛感，使人忽略長期後果，更容易衝動購物。George Kamel認為，折扣和信用卡回饋比不上負債帶來的風險，使用金融卡（Debit Card）反而更安全。

7.線上衝動購物：網路購物讓衝動消費變得更加容易，尤其是演算法早已非常了解你的喜好，他說「他們知道你喜歡什麼，也知道你對哪些事情沒有安全感，然後就會找到一個產品，讓你感覺好一點。」減少滑手機的時間，就能降低被誘惑的機會。

8.主動買單：不論是請朋友吃飯，還是為了省去算帳的麻煩而直接付錢，長期下來都會讓你的帳戶失血，他建議，不妨在點餐前就先說好分帳，避免不必要的財務壓力。

9.購買延長保固：延長保固看似是在保護你的投資，但它們通常不划算。他建議不如把這筆錢存起來，以備未來維修之需，更重要的是，好好保養你的物品。

10.向同儕壓力低頭：他認為，同儕壓力來自你所營造的環境。他建議遠離那些只在彼此炫耀、互相比較的社交圈，轉而與不會因你拒絕消費而讓你感到內疚的人來往。

11.每次加薪就花得更多：隨著收入增加而提升生活水準，非常誘人。理財專家稱這種現象為「生活膨脹」，而且它很常見。你已經受夠拮据生活，於是把加薪花在各種便利與享受上，並告訴自己「這是我應得的」。

