酷澎南韓血汗工作模式套用台灣？ 勞動部嚴正示警

〔記者李靚慧／台北報導〕南韓電商酷澎（Coupang）爆發物流員工過勞死卻遭高層意圖掩蓋的爭議，近來更遭質疑，將韓國的血汗工作模式套用至台灣，已多次違反《勞動基準法》遭罰。對此，勞動部今日提出警告，提醒在台灣營運的國外企業，應更加落實遵循我國《勞動基準法》及《職業安全衛生法》的工資工時與過勞預防規範，特別是「預防過勞｣是勞動部重要推動業務，若是具一定規模的企業違法，一定「加重處罰」。

根據勞動部違反勞動法令雇主查詢系統顯示，酷澎今年10月才因勞工超時工作、未依規定給加班費、未依規定登載勞工出勤紀錄等違法情事，遭北市勞工局處以12萬元罰鍰，去年及前年也有分別遭罰5萬元的紀錄，同樣都是違反休假及工時規定。

勞動部今日指出，酷澎在台灣設有從事商品零售、支付服務，或是物流、貨運等多家子公司，只要有僱用勞工，勞動條件就必須完全符合勞基法。勞動部提醒，與勞工息息相關的「工時」，我國勞基法已有非常明確的規範，每天工作時數原則上不得超過12小時，每月加班時數原則為46小時，雇主不能讓勞工違法超時工作，雇主也不能強迫勞工加班。

此外，法律也明定，雇主一定要逐日、「核實」記錄勞工的上下班時間，而且要記到「分鐘」為止。勞動部直言，酷澎是一家在國內實收資本額超過新臺幣1億元的公司，應善盡企業社會責任。若違反工時、工資等規範，地方政府可以依法加重裁處，最高可裁罰達150萬元，而且都會公開事業單位及負責人姓名。

特別是「加班費」的部分，勞動部強調，只要有加班，就一定要依法給付加班費。如果查到雇主沒有依法給付，地方政府除了裁罰之外，也會要求雇主限期補發工資、完成改善，確保勞工的薪資權益不被侵害。

針對酷澎設立的「酷澎通運公司」，勞動部提醒， 勞動部每年都會針對物流、儲配運輸及汽車貨運業辦理專案勞動檢查，屬於常態性勞檢的重點對象，工時、休息、休假均為重點檢查項目，如果前一年度遭查獲違反規定，將成為專案檢查的優先檢查對象，希望藉此督促事業單位確實遵循相關法令規定。

由於南韓酷澎已有物流員工過勞死爭議，勞動部強調「預防過勞」已是目前勞動部重要推動的業務，依照《職業安全衛生法》以及相關法規，只要勞工有輪班、夜間工作或長時間工作的情形，雇主就有法律責任，必須主動預防過勞風險，也有「異常工作負荷促發疾病預防指引」可供遵循，並列為年度勞檢重點項目，提醒勞工，若發現自己的權益受損，可撥打1955勞工諮詢申訴專線，也呼籲勞動者可以透過團結權的力量，提升勞動條件環境。

