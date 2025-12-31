外送費恐難避免上調？立院完成外送專法協商 學者直言成本勢必反映價格

立院完成外送專法協商，學者直言成本勢必反映價格。（立法院頻道截圖）

〔記者高嘉和／台北報導〕立法院今（31）日完成《外送員權益保障及外送平台管理法》黨團協商，相關條文已拍板，預計本會期內完成二、三讀。隨著制度即將正式成形，外送專法對產業結構與市場價格的影響，也逐漸浮上檯面。

超過八成商家 認為未充分討論

近期多名學者分析指出，專法將外送報酬計算、責任歸屬與平台管理義務明確入法後，等同把原本可隨市場調整的成本項目制度化，平台整體營運成本勢將上升。過去仰賴派單效率、路線整合與需求彈性所吸收的空間，恐大幅縮小，在缺乏其他緩衝機制下，相關成本最終仍可能反映在外送費、服務費或優惠條件的調整上。

除成本結構外，外送專法的討論完整性亦受到質疑。依據平台近期多項調查顯示，不少利害關係人認為立法過程中的公眾討論仍顯不足。其中，超過八成商家認為相關制度尚未充分討論，近半數消費者與外送合作夥伴也認為，立法內容尚未完全反映實際使用與工作情境，顯示社會各界對制度成熟度仍存疑慮。

「疊單」爭議 未納入協商範圍

此外，近期在社群平台與外送圈高度討論的「疊單」爭議，並未納入此次協商處理範圍。相關條文未針對疊單效率、報酬分配或消費者費用認定進行進一步釐清，也讓部分外界質疑，專法是否已全面回應實務運作中最具爭議的問題。

同樣引發討論的，還包括外送員是否能同時於多個平台接單、俗稱「雙開」的現象。一名資深外送員表示，雙開是影響收入與派單公平的重要關鍵。但專法並未針對雙開實務進行相關規範，後續仍有待制度或子法進一步處理。另也有人擔心，若價格調整導致整體訂單量下滑，實際接單機會與總收入未必同步增加，因此對後續市場變化持觀望態度。

外送產業橫跨消費者、商家、外送員與平台，制度調整往往產生連鎖效應。知情人士指出，市場普遍關切專法上路後，是否影響配送效率與服務彈性，特別是在價格與等候時間可能同步調整的情況下，消費者使用意願與整體需求變化仍存在變數。

細則設計鬆緊 左右成本壓力

雖然母法已完成協商，但多項關鍵執行細節仍授權由中央主管機關於後續訂定施行細則，包括外送服務期間的認定、報酬計算方式、申訴程序及跨部會分工等。外界認為，細則設計的鬆緊，將直接左右成本壓力是否進一步擴大，並影響外送服務的實際樣貌。

整體而言，外送專法即將完成立法程序，制度方向已趨明確。多名學者直言，在外送成本被全面納入法制規範後，價格結構勢必重新調整，外送費上調已非「是否發生」的問題，而是「何時」以及「以何種形式」反映到消費者端。

