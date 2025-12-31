中小企業法律諮詢服務網元旦改版上線 155名律師線上即時服務

「中小企業法律諮詢服務網」將在2026年1月1日起全新改版上線。（圖取自中小企業法律諮詢服務網）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部中小及新創企業署（中企署）今日公告「中小企業法律諮詢服務網」，將在明天（2026年1月1日）起全新改版上線，由精選而出的155位中小企業榮譽律師提供線上即時服務，協助中小企業提升法律知能，強化公司治理與經營管理，讓業主無後顧之憂。

中企署表示，大多數中小企業所具備法律人才與資源相對不足，面對外部環境快速變動或營運衍生的法律問題時，往往難以即時因應，影響企業營運，因此「中小企業法律諮詢服務網」提供榮譽律師免費諮詢服務，作為企業可靠後盾。依據統計，歷年業者線上法律諮詢的內容集中在公司經營管理、契約爭議、股權、智慧財產權、個人資料保護等相關議題，藉由律師專業法律意見，作為中小企業決策與因應作為的重要參考依據。

中企署續指，為提升服務品質，這是網站改版強調介面優化與行動裝置瀏覽功能，操作更簡便，除了將業者常用的線上提問及預約面談等核心功能置於首頁，便利企業快速申請，同時整合分類與智慧查詢，大幅增進資訊檢索效率。

中企署表示，榮譽律師制度推動20年來，已累計超過2萬5000件諮詢案件，協助中小企業掌握風險儘早因應，網站亦設置「法規問答集」專區，可查詢歷年榮譽律師提供的回覆精華，並透過短影音快速理解內容，提供中小企業相似問題的參考，另中小企業如果有面談服務需求，可查詢網站行事曆，掌握當月法規宣導、講座等活動及諮詢時間。

中企署指出，參與的155位榮譽律師來自全國各地，均是具備豐富企業法務經驗且長期熱心服務中小企業的現職律師，榮譽律師名單、服務地區及專長領域可在網站「榮譽律師一覽」專區查詢。

中企署表示，未來將持續精進榮譽律師制度與擴大應用數位工具，強化法律支援量能，陪伴企業在不同發展階段均可穩健前行。透過榮譽律師制度，中小企業提問後可在2至3日獲得專業法律意見，作為企業決策參考依據、提升競爭力，歡迎業界前往中小企業法律諮詢服務網申請使用。

