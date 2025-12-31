11月製造業景氣維持低迷黃藍燈 AI產業亮繁榮紅燈

台灣經濟研究院今公布11月製造業景氣燈號，AI產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為代表繁榮的紅燈。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣經濟研究院今公布11月製造業景氣燈號，燈號續維持在代表景氣低迷的黃藍燈，主因是科技業榮景與傳產表現仍呈兩樣情，AI（人工智慧）相關的電子零組件業以及電腦、電子產品及光學製品業，景氣燈號由代表持平的綠燈轉為代表繁榮的紅燈，但非AI相關製造業表現相對溫和或仍待復甦。

台經院指出，在經營環境指標方面，台股受AI科技類股泡沫化疑慮升溫及部分資金獲利了結影響，呈價跌量增；製造業廠商對當月及未來半年景氣較上月調查明顯樂觀，推升經營環境面指標表現。整體製造業景氣信號值由114年10月的10.62分，增加1.70分至11月之12.32分，燈號續維持在代表景氣低迷的黃藍燈。

就細部產業來看，電子零組件業11月景氣燈號由代表持平的綠燈轉為代表繁榮的紅燈，主因受惠AI、高效能運算及雲端服務等應用需求湧現，客戶拉貨動能持續強勁，出口創歷年單月新高，進口增速亦為3個月以來新高，外銷訂單年增率由10月35.9%擴增至47.9%，生產指數年增率呈雙位數成長，推升原物料投入、需求及售價等面向指標表現。

電腦、電子產品及光學製品業11月景氣燈號由代表持平的綠燈轉為代表繁榮的紅燈，主因AI及雲端產業需求持續暢旺，出口及外銷訂單皆創歷年單月新高，進口年增幅197.3%亦創7個月以來新高，並帶動生產指數年增率創歷史新高，推升需求、原物料投入及售價等面向指標表現。

然而，非AI相關製造業表現相對溫和或仍待復甦，抵銷部分增幅，因而使11月製造業景氣燈號仍維持在代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院總結，整體而言，11月製造業景氣信號值較上月增加，主因AI產業鏈國際分工及衍生需求增加帶動下，進出口額皆創歷年單月新高，增幅亦較上月提高，其中進口增加逾30個百分點，出口物價年增率為連續3個月上升。同時，製造業廠商對當月及未來半年景氣樂觀看法較上月調查增加，推升原物料投入面、售價面及經營環境面指標表現。

展望未來，台經院表示，台灣製造業成長動能呈結構性分化，主要集中在資訊通與電子等AI相關製造業，非AI相關製造業成長相對溫和或仍待復甦，未來可預期AI算力需求持續攀升，大型雲端服務業加速建置資料中心等基礎設施，以及各國推動主權AI，可望支撐相關硬體需求維持高檔，但全球經濟成長仍受各國貿易政策、地緣政治等不確定因素干擾，仍需密切關注景氣反轉與市場波動。

