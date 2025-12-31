路透：中國下單200萬顆H200 輝達洽台積電擴大產能

傳輝達洽商台積電擴大H200晶片產能。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透31日報導，消息人士透露，輝達積極滿足中國科技企業對H200人工智慧（AI）晶片的強勁需求，已接洽台積電擴大產能。

兩名知情者說，中國科技公司已下單採購逾200萬顆H200晶片，預定2026年交付，輝達目前庫存僅70萬顆。另一消息來源表示，輝達已要求台積電開始額外生產該款晶片，預定2026年第2季啟動生產。

請繼續往下閱讀...

報導說，此舉引發全球AI晶片供應恐進一步吃緊的疑慮，輝達目前必須在滿足中國需求，以及解決其他地區緊繃供應之間達到平衡。而隨著北京尚未放行H200的出貨，此舉也恐加劇輝達的風險。美國總統川普直到最近才允許H200出口中國。

消息人士說，輝達已決定提供中國客戶哪些H200系列型號，每顆晶片約2.7萬美元（85萬台幣）。H200採用輝達上一代Hopper架構與台積電4奈米製程，路透之前報導，輝達計畫以現有庫存完成首批訂單，預定於2026年2月、農曆年前交付。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法