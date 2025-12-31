2025股市表現出爐！這國狂飆逾91％居冠 丹麥重挫13％最悲情

2025 MSCI ACWI年漲21%。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕2025全球股市表現亮眼，衡量47個已開發及開發中市場逾2500檔中大型個股的MSCI全世界指數（MSCI ACWI）年漲21%，其中哥倫比亞飆漲逾91%，表現冠居全球，其次是南韓漲約80%，敬陪末座的是丹麥，其股市重挫13%。

CNBC報導，德意志銀行形容2025年的市場是「動能爆發，但同時有突然陷入修正的風險」，即使估值、產業集中度與政策差異促使區域落差顯著，但全球通膨壓力普遍推升資產價格。

請繼續往下閱讀...

除了哥倫比亞，智利、秘魯、墨西哥與巴西股市皆漲逾45%，使拉丁美洲為全球表現最佳地區。

分析師指出，2025年開始的低估值、集中的指數配置以及持續改善的投資情緒，推動哥倫比亞市場的漲勢。

Principal分析師陶德（Jablonski Todd）說，「進入2025年時，哥國市場的估值處於歷史低點，因此即使資金小幅流入也有巨大影響」。MSCI哥倫比亞指數重押金融類股，尤其是其最大銀行，這放大了漲幅。

不過巴克萊拉美經濟學家艾瑞扎（Alejandro Arreaza）警告，哥國資產仍有相對高的政治風險溢價，此溢價恐使市場有下滑空間。

有別於歐洲整體市場的上漲，丹麥表現欠佳，成為全球表現最糟市場之一，瑞銀集團歐股策略師契達（Sutanya Chedda）說，原因在於丹麥的指數集中度太高，諾和諾德（Novo Nordisk）約佔MSCI丹麥指數40%，「當指數中權重40%的成份股下滑時，分散投資就顯得微不足道」。

亞股表現參差不齊，印度、泰國與馬來西亞漲幅僅個位數，而南韓在三星電子與SK海力士的推動下，飆漲80%，這兩家公司的權重佔韓股逾3分之1，正受惠於人工智慧（AI）所需的記憶體需求爆量，以及投資人收益改善的樂觀預期。

至於美股，AI驅動的獲利成長與強韌的消費需求推升美股上漲，根據星辰（Morningstar）數據，2025美股全年漲16%，雖然上漲的光環被其他市場掩蓋，但標普500與那斯達克在巨型科技公司的驅動下，飆升至新高紀錄。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法