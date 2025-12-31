快學起來！金價飆漲好想買 亞洲大媽「這樣做」省15％工錢

印度是世界最大的黃金市場之一。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》31日報導，印度是世界最大的黃金市場之一，黃金在印度具有深厚的文化和經濟意義。隨著金價即將迎來46年來最大年漲幅，越來越多印度消費者放棄珠寶首飾，轉而購買小金幣和金條。一位印度家庭主婦也決定不買黃金飾品，改買金幣。她直言金飾要多付15%的工錢，真的令人難以接受。

報導說，對避險資產的強勁需求、美國降息以及美元走軟，推動全球黃金價格今年迄今上漲了 67%，並在 12 月 26 日創下每盎司 4549.7 美元的歷史新高。黃金現貨價30日上漲0.8%，報每盎司4364.70元。

今年以來，印度國內黃金價格更是飆漲 77%，超過印度 Nifty 50 指數 9.7% 的漲幅，

隨著金價即將迎來46年來最大年度漲幅，越來越多印度消費者放棄珠寶首飾，轉而購買小金幣和金條。孟買家庭主婦卡達姆（Prachi Kadam）和數百萬印度人一樣，認為在節日期間購買黃金是吉利的事，因此，每逢節日都會購買黃金首飾。

然而，今年金價飆升讓卡達姆最終選擇10克金幣，而不是項鍊或手鐲。她說，「我喜歡珠寶，因為可以在各種場合佩戴，但要額外支付15%的工錢實在難以接受，所以這次我選擇一枚10克的金幣。」

世界黃金協會表示，2025年前9個月，印度黃金總需求年減14%，其中珠寶消費量下降26%至278噸，投資量增加13%至185噸。在此期間，投資量佔總需求的40%，創歷史新高，凸顯了黃金作為印度家庭財富儲存手段的持久地位。

印度金銀珠寶商協會 （IBJA） 主席 Prithviraj Kothari 表示，隨著黃金繼續跑贏其他資產類別，投資黃金、減少珠寶消費的趨勢預計將持續到 2026 年。消費者正在購買金幣、金條或黃金ETF等形式的黃金，他們認為金價上漲行情將會持續下去。

世界黃金協會稱，今年以來，在印度上市的黃金ETF流入了33億美元，相當於28.7噸黃金，使其持有量增加到86.2噸。

