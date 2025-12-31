佳必琪1.6T產品導入驗證 釋出矽光子與CPO三年藍圖

佳必琪透過三年發展藍圖，搶先卡位新一波資料中心升級潮。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接解決方案供應商佳必琪（6197）今天在法說會表示，隨著AI資料中心持續推升高速傳輸需求，公司已將發展重心鎖定1.6T高速傳輸、矽光子（Silicon Photonics）與共同封裝光學（CPO）等次世代關鍵技術，目標透過三年發展藍圖搶先卡位新一波的AI資料中心升級潮。

佳必琪指出，公司在1.6T高速傳輸產品策略採取「單點突破」，優先切入對高頻訊號完整性要求極高的應用場域，藉此累積客戶信任與技術門檻。其中 ，1.6T迴路模組已於今年第四季通過美系交換機大廠認證，1.6T主動式銅纜（ACC）則預計於明年第一季送樣進行認證。

此外，佳必琪也提到，800G與400G傳輸規格的光、銅產品亦持續推進，相關方案已與多家特殊積體電路晶片（ASIC）、交換機客戶進行概念驗證（POC），其中的400G系列受惠於技術成熟，已成功打入美系客戶供應鏈，為後續世代升級奠定基礎。

在矽光子與CPO布局上，佳必琪強調，公司已掌握光子積體電路（PIC）與光纖偶合（TIC）等核心技術，並取得多項專利，相關研發將一路延伸至CPO架構。依照規劃，2025年提供1.6T DR8黃金樣品供客戶驗證，2026年啟動矽光子晶片自製與多通道雷射整合，並以2027年CPO相關產品量產為目標，關鍵零組件包括高精度光纖陣列單元（FAU）。

除光通訊外，佳必琪亦同步強化電源與銅纜業務，以提升營運能見度。管理層指出，符合OCP ORV3規範的大電流電源線已取得北美UL認證，並於第四季取得量產等級訂單，預計明年第一季開始出貨；母排夾（Busbar Clip）、快接頭（UQD）等產品亦持續列入客戶推薦名單。

產能布局方面，佳必琪維持美國灣區作為快速打樣與新產品導入中心，東南亞則以北越為主要擴產基地，並規劃泰國作為光纖被動元件生產據點，以因應關稅與地緣政治變化。公司看好，隨AI資料中心持續升級，高速傳輸與光電整合需求將成為中長期成長動能。

