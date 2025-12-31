國發會「創業綻放－創業大聯盟競賽」第1階段300強今揭曉

國發會邀請數位轉型學院院長詹文男（右起）、台大副院長連勇智以及台北大學院長黃啟瑞擔任創業大聯盟競賽3個產業領域的召集人。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會推動「創業綻放—創業大聯盟競賽」，從全台2805組創業提案中，選出第一階段300組入選名單，獲選率不到2成。2026年1月至3月將進入第2階段培訓輔導，預計4月徵選出100組團隊獲得300萬創業支持金，並再從中擇優30組晉級決賽，角逐最高1000萬支持金。

國發會副主委詹方冠表示，本次競賽目的是希望讓創業生態圈更完整，入選的提案創業題目跟特色滿豐沛，展現創業活力。

本次競賽特別邀請創投公會理事長邱德成和前數發部長、中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男擔任共同召集人。

創投公會祕書長謝睿哲說明，經過資格審查後，有2619組通過進入競賽，分為「前瞻科技」、「消費生活」及「綠色永續」三大領域，分別選出94、112、94組入選團隊。並邀請數位轉型學院院長詹文男、台大副院長連勇智以及台北大學院長黃啟瑞擔任三個產業領域的召集人，統籌審查流程、召開共識會議等，並由100位創投、產業、學研和公協會委員共同審查。每件創業提案均由4位委員獨立評分。

詹文男指出，此次競賽設計上除了競賽也希望能陪跑，幫助入選的提案從小變大，並進一步連結產業和資本市場。他提到，前瞻科技領域的入選團隊來自全台各地不同背景，提案的發展階段也有別，有些團隊已經準備好，有些則是看得出有機會對產業、技術或社會提供更好的價值。審查委員希望初選的300組透過陪跑進一步進化，他強調，入選獲選不是肯定現在的樣子，而是期待未來可能發展和成長速度。

連勇智說，消費生活領域從1033組選出112組，競賽者可說是百花齊放，涵蓋各種主題，包括銀髮、文創、觀光和餐飲。他特別提到，競賽的提案除了商業規劃，也展現對台灣社會公益方面的關懷，像是弱勢和偏鄉，從人出發看到特殊需求，而不只是從商業方面著眼。連勇智認為，如果未來進一步發展，能成為台灣新創圈重要特點。

黃啟瑞指出，國內這幾年在永續上面，有許多資源挹注，慢慢看到開花結果，不只大企業永續表現傑出，末端的創投也看到曙光。這次綠色永續領域的提案在《歐盟永續分類標準》中定義的6項環境目標上都有很好展現，社會面向上，長照、超高齡化和化少子化也都有助益和展現，他認為，後續陪跑過程應能讓小型剛萌芽的產業，在未來形成很好的創業生態系。

國發會表示，為促進創業生態的多元與均衡，入選名額於六都與非六都間平均配置各150組，並依三大組別分布。觀察入選結構，六都逾8成入選團隊為新創公司，非六都則有近5成屬潛力團隊，展現早期創新活力。

入選的300組團隊將於2026年1月至3月進入第2階段培訓輔導，包括線上進階課程、商業計畫書Bootcamp與業師一對一輔導等，協助強化創業必備的核心能力與實務經驗。完成輔導後，將辦理複賽實體評選，預計4月徵選出100組團隊獲得300萬創業支持金，並再從中擇優30組晉級決賽，角逐最高1000萬支持金。

