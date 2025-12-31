網友敲碗成功 全聯福利熊超療癒周邊商品曝光

全聯福利中心超人氣吉祥物「福利熊」周邊商品，1月1日起於全台大全聯門市搶先開賣，全聯門市則於1月9日起開放預購。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心超人氣吉祥物「福利熊」迎來11歲生日，身為「元旦寶寶」的福利熊，回應消費者長期敲碗的期待，推出一系列兼具療癒與實用性的周邊商品，1月1日起於全台大全聯門市搶先開賣，全聯門市則於1月9日起開放預購。

全聯表示，首波福利熊週邊商品包括春節必備小物及貼近日常的療癒用品，如「馬年駿旺方形春聯4入組」與「馬年大發紅包袋5入組（吉祥款／福氣款）」，任1件直購價35元，也可使用10福利點加25元換購，或250福利點免費兌換；「馬年納福門神組」直購價59元，亦可選擇10福利點加49元，或450福利點兌換。

深受粉絲喜愛、每年都引發收藏熱潮的「福利熊12生肖疊疊樂玩偶收納購物袋－馬年版」，直購價120元，或50福利點加99元即可帶回家，讓新年的祝福從開門迎春一路陪伴到日常採買。

在日常生活用品上，集結福利熊、大全熊與水果探險隊共8款角色的「絨毛玩偶」，任一款直購價300元、任兩件特價499元，成為粉絲收藏與送禮首選；兼具實用與陪伴感的「玩偶毛毯組（福利熊/大全熊）」，一物兩用，單款直購價440元，或10福利點加390元即可帶回家。

居家空間中，還有「植絨地墊（福利熊／蘋狗款）」直購價340元，或50福利點加290元；福利熊也走進外出與穿搭日常，上班騎車也要可愛「安全帽（福利熊款/蘋狗款/香蕉狗款）」，單款直購價700元，或50福利點加650元。

「刺繡中筒襪（福利熊款/大全熊款/水果探險隊款）」，單雙直購價120元、任3雙只要240元；實用型周邊也不能少！「大全熊保溫保冷多用提袋」日常採買或外出使用，一袋搞定，直購價70元。

文具系列也有「立體喀擦公仔筆（福利熊款/大全熊款/水果探險隊款）」以福利熊家族角色造型呈現，單支直購價120元、任選兩支特價180元，讓工作與書寫時光也有福利熊相伴。

