咖啡、哈根達斯全都下殺 連鎖超商元旦優惠1次看

2026年元旦各家連鎖超商火速祭出新年優惠促銷吸金，盼業績開紅盤。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕告別2025年，2026年元旦各家連鎖超商火速祭出新年優惠促銷吸金，期新年伊始業績就開紅盤。

7-ELEVEN全台逾7200家門市自2026年1月1日至6日，連續6天推出新年慶優惠活動，購買全店指定商品每滿222元送20元購物金，下次消費即可使用。

自有人氣商品思樂冰、雪淋霜霜淇淋以及酷聖霜霜淇淋，1月1日皆推出不限支付工具同規格「第2件10元優惠」，哈根達斯也有指定迷你杯任選2件168元優惠；OPENPOINT APP行動隨時取自2026年1月1日至1月5日限時5天推出「CITY陪你前進2026歡送2025新年慶」活動，精選組合最高折扣5折起。

7-ELEVEN精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館7歲生日慶，即日起至2026年1月6日止推出「千杯咖啡請你喝」活動，到21家門市出示身分證，且姓名中有「不」、「可」、「思」、「議」其中１個字，就能免費兌換一杯中杯冠軍美式，每店限量50杯，贈完為止。

「全家」會員APP「隨買跨店取」推出限時元旦好康， 12/30-1/1推出8888元的超值組合，包含Let’s Café大杯美式366杯、大杯拿鐵300杯、Fami!ce霜淇淋350支，最低下殺52折。

歡慶2026到來，同步推出Let’s Café和Let’s Tea 2026元組合，品項有大特濃美式63杯、大特濃拿鐵53杯、大熱卡布奇諾57杯、Let’s Tea 40元系列86杯、Let’s Tea 55元系列62杯、Let’s Tea 65元系列53杯。

除此之外，1/6前於線下店舖購買大杯特濃美式或大杯特濃拿鐵，加39元即可獲得原價149元的指定哈根達斯雪糕，現省110元。

萊爾富Hi café即日起至2026年1月20日，拿鐵系列與摩卡咖啡系列同品項第2杯只要5元；冬季限定暖食「玉米濃湯」與「燒仙草」暖手優惠價45元；自助熟食區黑輪攤任選4件70元、HL茶碗蒸任兩件75元，以及包子搭指定飲品特價49元。

