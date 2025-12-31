傳中國字節跳動擬砸4500億搶輝達H200 能否如願看「他」臉色

港媒指出，字節跳動擬花鉅資採購輝達H200晶片。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《南華早報》31日披露，如果輝達獲川普政府核准對中銷售其 H200 GPU（繪圖處理器），中國字節跳動計劃在 2026 年斥資約 1000 億人民幣（以下同，約台幣4500億）採購這款晶片，比 2025 年的 850 億人民幣（約台幣3825億）大幅增長。

消息人士向南華早報透露，字節跳動設定的2026年H200採購預算，目前約為1000億，高於2025年的850億元，這項預算計畫仍有可能改變。

除了對外採購外，報導也提及，字節跳動已經成立一個編制 1000 人的晶片設計部門，該公司半導體團隊正在開發一款性能跟輝達H20相當、但成本較低的晶片，目前這款晶片已在tape out（設計定案）階段取得進展。H20是輝達專為中國設計的降規版GPU。

報導指出，字節跳動晶片部門也和旗下先進 AI 研究團隊 Seed 合作。在美中關係緊張之際，這團隊已在 9 月調往在新加坡註冊的子公司 Picoheart。員工說，中國境內部分員工被徵詢是否願意調往新加坡，主要是相關工作在中國國內比較敏感。

報導引述路透之前的報導稱，輝達希望能在2月中旬農曆春節前，獲得華盛頓批准，將H200出口給中國客戶。中國科技企業對這款輝達H200晶片表現出濃厚的興趣，但北京方面尚未批准任何採購，交付時間表可能會根據監管部門的決定而有所調整。

