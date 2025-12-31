迎跨年夜商機！萊爾富拆門迎客 全家一級戰區10台收銀機備戰

迎接跨年夜商機，全家便利商店數百家位於跨年商圈的店舖全力備戰。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎接跨年夜商機，全家便利商店數百家位於跨年商圈的店舖全力備戰，位於台北101、市政府週邊的一級戰區「全家」建鑫店，今年將再次於店外設置行動販售攤位，並較平日多準備5倍貨量、動員多達5倍人力和增設至10台收銀機，全力提供順暢及完善的結帳服務。

方便參與跨年活動的消費者隨買隨享用，「全家」大巨蛋店亦備足飲用水、喉糖、熟食區外帶餐盒等商品讓消費者隨時補充能量，同時備齊發熱衣、暖暖包等保暖用品，讓歌迷在10點半演唱會散場後，繼續轉戰北市跨年晚會迎接2026的到來。

為對應跨年歡聚的大份量需求，「SOHOT炎選」推出現烤點心、炸烤物任兩件88折，以及炸物桶8支任選（原味炸棒腿、原味雞腿排、辣味炸棒腿、轟炸火辣雞腿排、轟炸火辣雞翅） 320元的超值優惠，炸物桶另外可以59元加購專為聚會設計的「派對保鮮桶」。

除此之外，更有與日本全家同款的「塔塔醬鱈魚排」、擁有濃郁香氣與酸辣滋味的「馬尚煮」迎戰跨年暖食商機，推出「甜玉米起司魚板」、台灣在地生產「特選香菇」，即日起至1月6日享任選4入69元優惠。

萊爾富今天上午10時啟動「拆門迎跨年」備戰作業，在「信義市府站店」與「信義興隆店」兩家門市拆除自動門、櫥窗玻璃與冰箱門，擴大出入口動線，同時加派約10倍人力支援，讓民眾即使在人潮最密集時段，也能快速買到所需商品。

萊爾富表示，在信義區與大安區約有20多家萊爾富門市，受惠跨年煙火與演唱會人潮，整體業績預估可較平日成長約4至5成。

