台積電收1550元創封關新天價 持有1張年賺47.5萬

台積電收1550元，創封關新天價。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕今天是台股2025年封關日，晶圓代工龍頭台積電（2330）受惠2奈米製程開始進入量產新里程碑，在AI需求大爆發帶動下，2026年營運備受看好，今不受美股壓抑，買盤湧入，以1550元、上漲30元收盤，創新天價，也是歷年封關日最高價，貢獻大盤點數超過240點，年漲475元，漲幅44%，等於持有台積電一張股票的投資人，增值47.5萬元，台積電總市值突破40兆元，也創歷史新高。

台積電去年首度以「千金股」高價封關，達1075元，年漲幅81.3%，率領台股大盤指數攻破2萬3千點，收23035點，創歷年新高，年大漲5105點。

請繼續往下閱讀...

台積電挾先進製程領先，幾乎全拿AI訂單，帶動營運高成長，今年股價續扮演台股火車頭，股價收1550元的新天價，再創歷年封關日新高價，也率台股年漲近6千點。

台積電將於2026年1月15日召開法人說明會，這次採實體與線上雙軌進行，屆時將公布2025年第四季財報及2026年第一季業績展望。

市場預期，台積電第四季有機會超越財測，第一季營運淡季不淡也早已是法人共識，明年營收將再創歷史新高。外資法人預期AI需求大爆發，台積電將調漲先進製程晶圓代工價格，預期全年營收看旺，毛利率可望維持60％以上的高水準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法