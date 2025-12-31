跨年夜買爆 7-ELEVEN公布跨年夜10大熱銷商品

瞄準跨年商機， 7-ELEVEN針對全台逾20大跨年熱點，號召近千家門市、擴增2~5倍的人力、設備、商品備貨，並因應又濕又冷的天氣加強熱食熱飲、雨具、暖暖包等商品備貨。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕今晚就是跨年夜，7-ELEVEN公布跨年夜10大熱銷商品，分別是CITY系列飲品、關東煮、茶葉蛋、熱狗、蒸玉米、包裝零食、瓶裝水、爆米花、酒品與冰塊杯、Mister Donut甜甜圈。

瞄準跨年商機， 7-ELEVEN針對全台逾20大跨年熱點，號召近千家門市、擴增2~5倍的人力、設備、商品備貨，並因應又濕又冷的天氣加強熱食熱飲、雨具、暖暖包等商品備貨。

為滿足雙北跨年晚會一級戰區的跨年消費需求， 7-ELEVEN於信義商圈內集結逾10家門市與Dream Plaza館內B2夢廣場門市齊備戰，更因應信義區行人徒步區戶外補給需求，預計於W Hotel、微風南山等高人流動線區出動7個攤位。

同時出動「OPEN!行動購物車2.0」進駐台北101大樓旁，提供逾百款商品，包含CITY系列飲品、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等。

轉場到近年人氣高漲的新北跨年晚會，因應淡水漁人碼頭、八里左岸雙舞台演出，7-ELEVEN動員周邊10家門市，更於人流量最大的漁人碼頭主舞台旁設置「OPEN!行動購物車1.0」，並擴增咖啡、熱食、熱罐等設備機台，就近滿足戶外跨年隨時補給食飲的消費需求。

觀察跨年夜方便補給的行動美食需求量大，7-ELEVEN於限定交轉、幹道型8間「哈燒專櫃」搶先販售每片重達270公克的「重量級大雞排」，全台近百家哈燒專櫃門市祭出「炭烤風味大雞腿」、「葡式千層蛋塔」多件優惠活動，跨年與親朋好友共享最划算。

