存款1200萬其實很脆弱？6旬夫妻退休7年後 迎來震撼帳單

〔財經頻道／綜合報導〕許多人還未退休前，對於旅遊、興趣、外食等支出，會刻意壓抑過多的開銷，退休後卻選擇解禁，主要心態是一開始覺得「存款夠用」，但部分人在數年後才驚覺，當初的判斷過於樂觀。日媒指出，其關鍵點在於，退休收入若只剩年金，醫療與照護支出卻會隨年齡增加而變得難以預測。

日媒報導，一名住在東京近郊的佐藤健一（化名，68 歲）就是其中一例。他曾任職於大型製造業、於60歲退休，其夫妻倆沒有房貸，每月退休金25萬日圓（約新台幣5萬元）加上存款，共計資產約6000萬日圓（約新台幣1200萬元）。因此，對於退休後的財務規劃，幾乎沒有不安感。

佐藤夫妻退休2年後，決定去歐洲長期旅行，往返都搭乘商務艙，住宿也選擇四、五星級飯店，這趟旅行兩人共花費約350萬日圓（約新台幣70萬元），之後每年固定一次海外旅行，加上國內旅遊與興趣支出，一年大約花掉200萬日圓（約新台幣40萬元）。

7年後，佐藤夫妻的退休生活出現轉折點。某天，佐藤先生翻開存摺愣住了，發現存款少了許多，原本的6000萬日圓，已縮水剩下3200萬日圓（約新台幣640萬元）。

佐藤先生回想一下，這期間並沒有投資失誤，也沒有單筆巨額支出，而是旅行、外食、換車、房屋整修等「合理花費」一點一滴累積而成。隨後，更大的壓力來自醫療費，因為慢性病惡化，佐藤先生就醫次數增加，妻子也因膝蓋問題接受手術，其實際負擔的自付額、病房差額與交通費仍遠超當初預期。

佐藤先生指出，並不是後悔那段奢侈的生活，而是太理所當然地認為「這樣花也沒問題」。

專家指出，日本官方數據印證了佐藤先生並不是單一個案。根據日本總務省《家計調查（2024 年）》，僅靠年金生活的高齡無業夫妻家庭，平均每月消費約25.6萬日圓（約新台幣5.1萬元），但可支配所得僅約22.2萬日圓（約新台幣4.4萬元），平均每月出現約3萬日圓（約新台幣6000元）赤字，只能靠提領存款彌補。

厚生勞動省的調查也顯示，75 歲以上族群的醫療自付費用有上升趨勢，而這類支出不像旅遊與娛樂，想省也省不了。

如今，佐藤夫妻已主動踩下煞車，降低旅遊頻率，重新檢視家計結構。佐藤先生表示，未來出國旅遊不會再搭商務艙，就算旅行也只去近一點的地方。儘管心裡多少有些失落，仍選擇面對現實。

佐藤先生並不認為退休後享受是錯的，只是沒有想清楚能花多久、什麼時候該收手，這才是真正的問題。對他而言，這7年換來的最大教訓，不是奢侈本身，而是退休後花錢，必須更節制。

