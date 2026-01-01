Coupang酷澎整合全球資源 成人才心中最具發展潛力科技職場

Priscilla（右）在酷澎不斷創新與突破，為消費者打造最快3天到貨的火箭跨境服務。





〔財經頻道／綜合報導〕回顧今年台灣電商兩大主要戰場——「訂閱制」與「跨境購物」，各大通路紛紛端出創新服務，積極爭取消費者目光。美商 Coupang 酷澎憑藉高度整合的商業模式與全球資源，持續在台灣市場打造差異化體驗，而旗下具指標性的服務「火箭跨境」，正是酷澎展現國際化實力與前瞻布局的縮影。

擔任火箭跨境業務負責人的 Priscilla（白珮妏），過去曾在美國與拉丁美洲累積多年跨國工作經驗，參與新市場開發與服務在地化專案。當Priscilla回到台灣加入 Coupang 酷澎，她見證企業如何整合全球資源，將跨境選品轉化為流暢、可靠的在地購物體驗。

移除跨境購物盲區 跨國團隊導入AI輔助生成商品資訊

過去談到跨境購物，往往意味著漫長等待與高度不確定性；而在酷澎，從下單、報關到配送到府，所有流程整合於酷澎一站式完成。在顧客需求的推動下，火箭跨境目前最快可於下單後三個工作天送達，大幅刷新市場對跨境電商的既有想像。

Priscilla認為，這樣的速度與體驗，來自酷澎對「對的事情」毫不保留的投入。隨著跨境選品從韓國、美國拓展至日本與香港，引進全球資源組成專案團隊導入 AI 與大型語言模型（LLM），讓系統能自動辨識商品圖片與關鍵資訊，將多語內容轉化為消費者「看得懂、敢下單」的商品頁面，從根本解決跨境購物常見的資訊不對稱問題，也展現酷澎將 AI 技術深度導入營運流程的能力。

酷澎國際化舞台 人力銀行揭露受求職者高度關注

酷澎的國際化工作環境同樣吸引來自不同背景的人才加入。擔任品類經理的Joe（陳雅農）則憑藉台灣實體零售產業十年的採購與供應商管理經驗，藉由轉換職涯到酷澎，達成在外商工作的里程碑，更每天密集地與法國籍主管工作，進一步拓展談判技能與經驗，並參與供應策略與長期布局。

Joe （中）累積10年零售通路經驗，在酷澎完成外商工作的職涯里程碑。

根據人力銀行最新公布的求職趨勢，求職者對企業長期發展潛力與品牌實力的重視持續升高。在被關注的熱門企業中，AI 與科技產業仍為主力，而兼具國際化布局與 AI 技術應用優勢的 Coupang 酷澎，同樣名列求職者高度關注名單。

「在這裡達成目標後的成就感，是我過去十年零售經驗從未達到過的。」Joe道出許多酷澎夥伴的共同感受，也正是 Coupang 酷澎在 AI 應用與國際布局持續深化下，吸引人才關注的重要關鍵。

隨著跨境服務與在地優質選品持續擴增，Coupang 酷澎不僅為台灣消費者帶來更快速、多元的購物體驗，也為渴望國際視野、期待高速成長的人才，提供一個能與世界接軌、共同打造未來零售樣貌的舞台。

