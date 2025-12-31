屏東科學園區實質運作新里程 首家進駐廠商「宇晨材料」今上梁

首家進駐屏東科學園區的宇晨材料股份有限公司，31日舉行上梁典禮。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東科學園區首家進駐的宇晨材料股份有限公司，今（31）日舉行上梁典禮，縣長周春米、國科會南科管理局局長鄭秀絨、宇晨材料董事長林秋郎等人，共同祝禱工程順利完工；宇晨材料屏東廠房預計2026年底完工進駐。

宇晨材料專注研發生產液態金屬與導熱界面材料，是先進製程與人工智慧產業不可或缺的關鍵技術，進駐屏東，顯示屏東科技產業發展已具備高度成熟條件。今日上梁，不僅代表建築結構即將完成，更象徵屏東科學園區正式從藍圖走向實質運作的新里程碑，屏東發展高科技產業再往前邁進一大步。

屏東縣長周春米表示，宇晨材料斥資5億元新建廠房，去（2024）年8月舉行動土典禮，公司以研發生產液態金屬及導熱界面材料，應用於半導體晶片、高速運算電腦等產品，作為導熱及散熱用途，是AI產業重要一環。未來，隨著營運總部完工啟用，不僅可帶來實質的投資能量與就業機會，也將成為園區產業鏈發展的重要核心，為地方注入長遠而穩定的成長動能。

周春米指出，中央近一年來多項重大政策相繼落實屏東，包括行政院「大南方新矽谷計畫」、全台首座國家級火箭發射場域確定落腳屏東縣滿州鄉九棚村、屏東科學園區成為全國首座「半導體供應鏈專區」等，為地方產業發展注入強勁動能。

屏東縣府積極從交通建設、人才培育到宜居環境全面布局，持續打造優質投資環境。在交通方面，結合高鐵延伸、快速道路及園區周邊路網建設，強化南北與區域連結；在人才方面，攜手大專校院、研究機構與產業合作，培育半導體、材料、AI及太空科技相關專業人才；在居住與生活機能上，透過社會住宅、公共設施與生活圈營造，讓專業人才「願意留、住得好」。

屏縣府城鄉發展處表示，屏東產業逐步轉型，結合半導體、AI、新材料及太空科技成為南台灣科技新門戶。未來縣府將持續與中央及企業攜手合作，期待更多優質企業跟隨宇晨材料的腳步，共同投資屏東、深根屏東。

