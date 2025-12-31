台股創盤中歷史新高 可望帶動元月行情

台股今天已創盤中歷史新高2萬9千餘點，投信機構表示，在AI資本支出浪潮持續之下，紮實的基本面、提供大盤持續挑戰新高的機會（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股衝衝衝，大盤創史上最強紀錄！根據最新統計，截至2025年12月31日台股封關日，台灣股市的歷史最高紀錄、也就是加權指數的「盤中歷史新高」，當天11點50分左右的2萬9006.60點。投信機構表示，紮實的基本面、提供大盤持續挑戰新高的機會，在AI資本支出浪潮持續之下，2026年企業獲利將成長逾20%，「元月行情」將推升台股另一個高峰。

今天是12月31日也是台股2025年最後一個交易日。一如預期，大盤指數盤中已經寫下歷史最高紀錄，由於目前台股尚未收盤，投信機構看好收盤還有「新高點」。

對此，投信主管表示，台股在年底會先大漲一波，替來年暖身準備，尤其是資金熱錢湧入，為多頭注入強心針；即將到來的台股「元月行情」，將直接挑戰2萬9500點大關，然後，接著是強攻加權指數3萬點。

台新投信指出，由於2025年企業第三季財報普遍改善，毛利率在產品組合提升與成本改善下回升，強化市場對明年成長的期待；資金面以內資為主，包括投信、自營商與中長線資金均回流，使高成長族群維持強勢，激勵台股持續震盪走高。

展望2026年首季，投信主管直言，市場預期聯準會維持寬鬆貨幣政策，基本面在AI資本支出浪潮持續之下，台灣穩扎穩打的基本面，提供台股持續挑戰新高的機會。

