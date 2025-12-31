焦點股》弘凱光電：三大產品展望佳 猛攻漲停

弘凱指出，車用應用今年第三季單季業績貢獻已達48%，預期未來將維持45%至50%的比重。（弘凱光電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠弘凱光電（5244）受惠於旗下智能感測、車用光源、新型顯示（IC LED，整合型發光二極體）三大產品線佔營收56%，目標明年提升至65%，今日股價受到買盤加持，截至上午11時43分暫報漲停價43.55元，成交量1864張，漲停委買張數約210張。

弘凱指出，車用應用今年第三季單季業績貢獻已達48%，預期未來將維持45%至50%的比重，公司已推出兩款架構性產品，包括以CAN通訊（控制器區域網路）為基礎的ETR（收發器）與主攻降本需求的LinLight（LIN通訊，區域互聯網路）。ETR可直接控制Smart LED（智慧型發光二極體），取代傳統MCU（微控制器）架構，目前已送韓、美、歐、日、中客戶測試，預計明年第一季量產。

智能感測部分，弘凱旗下中國南通新廠正式啟用，與台灣設計公司合作的開發案正在進行當中，傳感器產品將自明年起提供顯著成長動能。IC LED在電競、機器人應用需求推升下，今年營收年增約四成，明年仍可望持續擴大。在機器人市場方面，弘凱已與一家大型「非亞洲」國際機器人公司進入設計導入（Design-in，導入設計）階段，並已小量出貨，最快明年下半年即可看到營收貢獻。

