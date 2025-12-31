人臉辨識設備採用中國零件？研勤聲明：完全符合台灣製造規範

（研勤聲明）

〔記者高嘉和／台北報導〕針對近日媒體所謂「中製系統侵官署」相關報導，研勤科技聲明強調，關鍵零組件皆採台灣廠商解決方案，包含聯發科、瑞昱等，符合台灣製造規範。

聲明如下：

一、 本公司所生產之臉部辨識解決方案，係由本公司自行開發，並經本公司進行測試完成，再出貨安裝於客戶，完全符合台灣製造之規範，也完全符合政府採購法之規定與程序。

二、 本公司所生產之正式產品，其關鍵零組件皆採用台灣廠商之成熟且可信賴之解決方案，包含： 主晶片採用台灣聯發科技（MediaTek）開發之MT8788解決方案；通訊晶片採用台灣瑞昱半導體（Realtek）之 RTL8152B晶片。 相關關鍵零組件資訊，均可供客戶及主管機關查驗，以確保產品品質與資訊安全。

三、 媒體報導中所提及之相關設備，係由【采森國際科技股份有限公司】以系統整合名義，向本公司借測之工程測試機，為非量產、非正式版本之測試設備，並非本公司對外銷售或正式交付之產品。該公司為代理韓國品牌人臉辨識設備廠商。因商業競爭，在未經本公司授權情況下，擅自拆解本公司非正式測試設備，並煽動媒體發表與事實不符之內容，意圖對社會大眾造成誤導，並對本公司商譽及市場信任造成不良影響。

四、 媒體報導中所指稱之S16116G晶片，實為聯發科技解決方案中之附屬被動元件（類似電阻電容），其功能性質為變壓器，內部僅包含銅線線圈與磁性核心，不具備 CPU、無記憶體、無韌體（Firmware），亦不執行任何程式碼，並不存在任何資訊安全或資料傳輸風險。

五、 惟基於對長期合作客戶之尊重，並為避免不必要之市場疑慮與誤解，本公司已主動將該元件更替為台灣國巨集團（Yageo）所生產、功能相同之 H1102 晶片，以進一步強化外界信任與產品透明度。

