「川普2.0」第一年 美元先倒下 近10年最慘拋售潮出現

〔財經頻道／綜合報導〕「川普2.0」執政的第一年，美元遭遇自2017年以來最劇烈的年度拋售，兌一籃子主要貨幣的跌幅高達9.5%，創下近十年最大年度跌幅。據報導，這一頹勢主要源於川普關稅政策引發的經濟不確定性，以及市場對聯準會將維持寬鬆貨幣政策的強烈預期，共同削弱了美元的避險吸引力。

隨著川普重返白宮，貿易政策迅速轉向強硬，市場對貿易戰衝擊經濟成長的疑慮升溫，使美元的「安全港」光環開始褪色，而美元轉弱的關鍵轉折點出現在今年4月。

根據《金融時報》整理的數據，今年美元兌主要貨幣累計下跌9.5%，不僅是近10年最差表現，也被德意志銀行全球外匯研究主管 George Saravelos 形容，為「自由浮動匯率史上表現最糟糕的年份之一」。

相對之下，歐元成為最大受益者之一，兌美元大漲近14%，突破1.17，來到2021年以來新高。

美元轉弱，其關鍵在今年4月川普政府對主要貿易夥伴發動新一輪關稅戰，市場迅速反映對經濟前景的擔憂。儘管美元一度反彈，但9月聯準會重啟降息循環，讓美元再度承壓。華爾街普遍預期，隨著聯準會未來持續降息，美元在明年恐仍難以擺脫疲軟格局。

在此背景下，多家華爾街銀行預測，歐元兌美元在2026年底前可能升至1.20，英鎊則有機會由目前的1.33上探1.36。美元走弱雖有利美國出口商，但對在美國市場取得收入的歐洲企業而言，卻成了侵蝕財報的逆風。

分析指出，川普政策反覆、尤其 4 月關稅宣布後的市場劇烈震盪，促使海外投資人在配置美股時，開始更積極對沖美元風險。隨著更多投資人透過衍生性商品進行避險操作，美元正承受一股持續而深層的往下壓力。

