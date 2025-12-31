矽谷史上最狂！OpenAI員工平均配股4695萬 札克柏格挖角逼出的

為了在激烈的AI人才戰中留住頂尖工程師，OpenAI祭出史無前例的高額股權獎勵。圖為OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕人工智慧（AI）人才爭奪戰進入白熱化階段，薪資水準屢創新高。據《華爾街日報》31日報導，OpenAI向投資人展示的財務數據顯示，該公司約4000名員工的平均「股權獎勵」（Stock-based compensation）高達150萬美元（約新台幣4695萬元）。這項數據經通膨調整後，不僅是Google當年上市前的7倍，更是矽谷科技新創史上最高紀錄。

報導指出，OpenAI之所以祭出如此驚人的薪酬方案，主因是為了抵禦來自競爭對手、特別是Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）的挖角攻勢。今年夏天，札克柏格為了招攬頂尖AI研究人員，開出了價值數億美元、甚至在極端案例中高達10億美元（約新台幣313億元）的薪酬包裹。

這波挖角潮導致包括ChatGPT共同開發者趙晟佳 （Shengjia Zhao）在內的20多名OpenAI關鍵人才跳槽。為此，OpenAI不得不大幅提高待遇以鞏固領先地位，甚至在8月份發放了一次性獎金，部分員工入袋數百萬美元。

薪酬佔營收46% 燒錢速度驚人

數據顯示，OpenAI為了留才所付出的代價極高。預計到2025年，其股權薪酬支出將佔總營收的46%。相較之下，Google在2004年上市前一年的佔比僅為15%，Facebook（現為Meta）上市前更僅有6%。在《華爾街日報》分析的18家大型科技公司中，OpenAI的薪酬佔比僅次於上市前尚未產生營收的電動車廠Rivian。

此外，OpenAI預估其股權獎勵支出在2030年前，每年將增加約30億美元（約新台幣939億元）。這些鉅額支出不僅擴大了公司的營運虧損，也正快速稀釋現有股東的股權。

為了進一步留住人才，OpenAI近期更通知員工，將取消「任職滿6個月才能獲得股權」的限制政策。這意味著新進員工能更快取得公司股票，這項變革預料將進一步推升整體的薪酬成本，但也讓這群矽谷工程師成為全美最富有的受薪階級之一。

