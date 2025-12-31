新光三越新天地首登台南地王 每坪逾115萬元

新光三越新天地店首登「台南地王」寶座，115年公告土地現值每坪約115.7萬元。（南市地政局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市115年公告土地現值及公告地價，經地價及標準地價評議委員會審議通過，將於明（1）日公告實施。全市公告土地現值較114年平均調升4.42%，公告地價較113年調升7.55%，其中最受矚目的「地王」首度換人，由新光三越新天地店登上寶座。

地政局指出，今年地王位於西門路1段與樹林街2段路口的新光三越新天地店，公告土地現值每平方公尺35萬元（每坪約115.7萬元），首度成為全市最高；原本地王新光三越中山店則退居「地后」。地政局表示，地王轉移反映商業機能與人潮結構變化，新天地店近年營運表現亮眼，具備高度集客效應，帶動周邊商業發展與地價支撐。

相較之下，新光三越中山店所在區域，受鐵路地下化工程與火車站改建影響，人潮逐漸外移至西門商圈及南紡購物中心一帶，加上南方公園商家撤離，商業活絡程度下降，相關因素也反映在公告土地現值評定結果中。

全市最低公告土地現值位於北門區蘆竹溝北面潮間帶，每平方公尺33元（每坪約109元），反映其自然生態保育用途。公告地價方面，最高為中西區中正路精華商業區臨街土地，每平方公尺7萬8800元（每坪約26萬496元），最低位於北門區蘆竹溝北面潮間帶，每平方公尺9元（每坪約30元），顯示商業核心與保育地區在土地價值上的差異。

地政局長陳淑美表示，調幅較明顯的區域集中在善化、安定、安南、七股等具重大開發計畫的行政區，主要受南科FG區段徵收、北安商業區市地重劃及七股科技工業區等建設帶動；若排除特定開發區，一般地區調整幅度多屬溫和。

