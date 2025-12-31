涉誹謗恒泰豐原董座韓家宸掏空公司 母公司孫鐵漢、恒泰豐新董事長林禮宏起訴

北京恒泰豐新任董事長林禮宏（圖中）曾赴台北地檢署，控告原董事長韓家宸。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕北京巨人控股公司獲得「鼎泰豐」商標使用權後，於中國投資設立「北京恒泰豐餐飲公司」，在中國華北經營鼎泰豐餐廳，但後來爆發經營權糾紛；北京巨人董事孫鐵漢向週刊爆料，恒泰豐原董事長韓家宸掏空公司、金流不明，恒泰豐新任董事長林禮宏更登廣告指韓：「違法挪移恒泰豐公司大筆資金」等雙雙被告，台北地檢署今依加重誹謗罪嫌起訴孫、林2人。

以小籠包紅遍全球的「鼎泰豐」，今年8月傳出10月底將撤出中國華北市場，但北京恒泰豐餐飲今年10月22日召開股東臨時會改選董監事，拉下原董事長韓家宸，並推舉林禮宏出任董事長；林今年10月曾赴北檢，以韓家宸未經董事會及母公司北京巨人公司股東會同意，擅自宣布結束北京等地共14家鼎泰豐餐廳，遭解任職務後又拒絕交接，控告韓家宸等人涉犯刑法侵占及背信罪。

韓當時發出聲明表示，孫鐵漢先生夫婦和同夥林禮宏造謠抹黑，大張旗鼓的做賊喊捉賊，已涉公然侮辱、誹謗犯罪，將委請律師一切透過司法解決。

檢方調查，去年10月22日，林禮宏召開記者會稱，韓家宸擔任董事長期間，經營不當，有財務問題未交代清楚，甚至逕自宣布將華北14家鼎泰豐分店關閉，未向母公司北京巨人控股有限公司報准等後，孫再向鏡周刊爆料，韓掏空公司、金流不明，有高達新臺幣4.65億元款項流向韓掌控的哲漢管理顧問股份有限公司、壓馬路有限公司、永康街餐飲管理（北京）有限公司，因為韓未說明前金流，以致7月底董事會無法決議延期。

檢方調查，同年11月5日，林還以其名義於工商時報、經濟日報刊登標題為:「給華北鼎泰豐員工的公開信揭穿韓家宸急匆匆關店的真相」廣告，涉不實誹謗:「未經恒泰豐董事會討論，亦未獲母公司同意即擅布關閉華北鼎泰豐的14家店」、「韓家宸明知違法仍執意急匆匆關店」、「急於關店的真正原因是怕大股東要來查帳」、「違法挪移恒泰豐公司大筆資金，擔心任內財務疑義東窗事發，拒絕移交」而雙雙被告，檢方調查後認為2人以不實言論誹謗孫，依加重誹謗將2人起訴。

