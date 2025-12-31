中國緊握關鍵金屬供應鏈 美企湧向巴基斯坦銻礦

由於擔心中國控制金屬供應鏈，為確保關鍵礦產資源的供應，美國有意從巴基斯坦採購銻礦。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於擔心中國控制包括銻在內的金屬供應鏈，巴基斯坦礦商透露，華府希望確保關鍵礦產資源的供應，公司開始接到美國買家的電話，有意從巴基斯坦採購銻礦，這種礦產對生產飛彈、電池和阻燃劑相當重要。

《金融時報》報導，在全球爭奪關鍵礦產供應的背景下，三氧化二銻的價格已飆升至每噸約4萬美元，雖然仍低於6萬美元以上的高點，但已遠遠超過2024年9月的2.6萬美元。

喜馬拉雅地球探勘公司（Himalayan Earth Exploration）執行長蘇坦（Liaqat Ali Sultan）表示，由於美國總統川普（Donald Trump）希望確保關鍵礦產資源的供應，過去7年一直在推動的對話，特別是圍繞銻的對話，終於在巴基斯坦和美國之間獲得進展。

巴基斯坦目前開採的銻礦總量很少，其中大部分礦產位於該國與阿富汗相接的山區，然而今年武裝人士已在該地區殺害超過1700人。根據美國地質調查所（US Geological Survey）數據，巴基斯坦的銻礦僅佔全球總儲量的1％，中國的銻礦佔全球約3分之1，俄羅斯則佔近5分之1。

巴基斯坦希望從全球對關鍵礦產的爭奪戰中獲利，以至於該國陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）的顧問們也建議建造專門的碼頭，將銻運往美國。喜馬拉雅地球探勘公司上（11）月與在美國和澳洲雙重上市的Nova Minerals公司簽署了「戰略合作夥伴關係」，旨在透過探勘銻礦來加強美巴經濟聯繫。

Nova執行長格泰森（Christopher Gerteisen）表示，公司將於明年初斥資約200萬美元（約新台幣6295萬元）購買超過100噸的巴基斯坦銻礦，用於在阿拉斯加進行測試與加工，該公司之後也可能會在巴基斯坦建立下游加工廠。並直言，美國戰爭部鼓勵企業走出國門，在全球尋找一切可能的資源。

美國戰略金屬公司（ US Strategic Metals）也於9月與巴基斯坦軍方和政治領袖達成協議，就國防、航太和科技產業所需的關鍵礦產展開合作。

不過，即使別的地區有銻礦可以開採，加工技術仍集中在中國，分析師貝爾達（Cristina Belda）指出，近期全球銻價飆升並非礦產短缺所造成，而是由於中國以外地區能處理銻的冶煉廠數量仍有限。

由於東南亞等地新增供應，銻價已從今年的高點回落，買家也開始尋找硼酸鋅、錫酸鈉等可以利用的替代品。交易員表示，目前的採購趨於疲軟，人們都在威脅尋找替代品。

Nova執行長格泰森則稱，他和一些美國買家願意在巴基斯坦地區提供遠高於中國競爭對手的價格，北京方面正將巴基斯坦視為金屬礦產資源的「後院」，現在巴基斯坦的礦產仍是尚未被開發的土地。

