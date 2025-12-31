市場風險溢價回來了！國際油價再陷不確定區

國際油價週二（30日）在震盪走勢後持穩。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（30日）在震盪走勢後持穩，投資人一方面重新評估俄烏和平協議希望受挫的影響，另一方面關注葉門周邊中東地緣政治緊張情勢升溫。

美國紐約西德州中級原油期貨收盤下跌 13 美分，或 0.22%，報每桶 57.95 美元。

2 月交割的布蘭特原油期貨收盤下跌 2 美分，或 0.03%，報每桶 61.92 美元。該合約週二到期。

兩大原油期貨在週一均收漲逾 2%。主因沙烏地阿拉伯對葉門發動空襲，加上莫斯科指控基輔鎖定俄羅斯總統官邸發動攻擊，打擊了市場對俄烏和平協議的期待。

Tudor, Pickering Holt 分析師波蒂洛（Matt Portillo）週二在報告中，談到針對俄羅斯總統普廷住所的攻擊事件時指出：「這項最新的絆腳石，可能讓風險溢價重新回到商品市場，使價格維持在不上不下的區間。」

俄羅斯在指控基輔攻擊總統官邸後，表示將在和平談判中採取更強硬立場；烏克蘭則否認相關指控，稱其毫無根據，並意在破壞和平談判。

BOK Financial 交易資深副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示：「俄烏之間的和平協議可能進一步延宕，這對油價形成支撐。」但他也補充說，實際上對原油出口的影響仍然有限。

瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）指出，美國持續封鎖委內瑞拉原油，加上惡劣天氣導致裡海 CPC Blend 原油出口暫停，均在週二對油價形成支撐。

供應面擔憂進一步升高，原因還包括沙烏地阿拉伯領導的聯軍，對葉門南部、由阿聯支持的分離主義者提供軍事支援的目標發動攻擊。

交易員同時關注中東其他動態。美國總統川普表示，若德黑蘭恢復重建彈道飛彈或核武計畫，美國可能支持對伊朗發動另一波大規模打擊。

分析師指出，儘管市場對潛在供應中斷的擔憂再度升溫，但全球原油供應過剩的看法依然存在，可能限制油價上行空間。Marex 分析師梅爾（Ed Meir）表示，由於「原油過剩情況持續擴大」，油價在 2026 年第一季可能呈現下行趨勢。

