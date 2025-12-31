外媒再點名關注台灣！俄國石腦油買太兇 「這兩樣」也被盯上

台灣遭指對俄國石化燃料高度低賴。示意圖。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕10月外國媒體曾針對台灣進口俄羅斯石腦油（naphtha，也稱輕油）進行報導，現《德國之聲》（DW）再報導，雖台灣政府曾表示將減少對俄羅斯能源的依賴，但至今仍持續進口大量來自俄羅斯的石腦油，此外，台灣目前部分煤炭、少量液化天然氣也來自俄羅斯。

《德國之聲》（DW）報導，芬蘭能源與清潔空氣研究中心（CREA）近期發布報告顯示，2025年上半年台灣自俄羅斯進口的輕油是2022年的約6倍，成為全球最大進口國。

儘管台灣政府表態未來不再續約俄羅斯輕油進口合約，但專家分析目前仍有既有合約尚在履行，預計在2026年初隨主要合約到期後，進口量才可能明顯下降。

商品數據分析公司Kpler數據顯示，台灣石腦油進口量的主要推手為台塑石化，其自俄羅斯進口的輕油在去年11、12月仍維持穩定。儘管台灣政府表態未來不再續約俄羅斯輕油進口合約，但專家分析目前仍有既有合約尚在履行，預計在2026年初隨主要合約到期後，進口量才可能明顯下降。

泰勒指出，台塑石化雖然不會在明年續簽新的長期合約，但仍會履行既有合約，預期隨著年度及季度合約於2026年初陸續到期，進口量將快速下滑。

CREA報告共同作者、研究員威肯登（Luke Wickenden）表示，他相信台塑石化確實有意逐步撤出俄羅斯輕油採購。報告指出，2025年前6個月，台灣自俄羅斯進口的輕油量為2022年的6倍，顯示短期內對該原料的依賴顯著上升。

報告說明，石腦油是製造多種化學品的基礎原料，幾乎所有支撐半導體產業的化學製程都離不開它。威肯登形容，石腦油是「極其重要的化學品」，對晶片製造不可或缺。

相關報告在台灣引發是否過度依賴俄羅斯的討論。環保團體和部分立法委員指出，過度依賴俄羅斯能源可能讓台灣面臨地緣政治風險，包括未來在供應鏈與外交政策上的彈性受限。

對此，台塑石化回應稱，作為民營企業，依法並未被禁止採購俄羅斯輕油，但要求貿易商與供應商必須遵守國際制裁規範，並強調增加採購比例是受全球市場條件影響，並非刻意調整採購策略。經濟部長龔明鑫也回應，台塑石化相關合約即將到期，且公司已同意未來不再購買俄羅斯輕油。

不過報導點出，這透露出台灣能源結構的脆弱性，目前超過8成能源仰賴進口煤炭與液化天然氣，整體能源進口比例高達97%，地緣政治風險不容忽視。中華經濟研究院分析師鄭睿合也表示，台灣燃料依賴進口，這意味著它面臨「重大的地緣政治風險」。

煤炭也是CREA報告的重點。報告指出，先前在俄羅斯入侵烏克蘭之後，台灣從俄羅斯進口的煤炭數量穩定攀升，部分原因是俄羅斯煤炭的價格變得便宜了，但台灣現已基本成功降低對俄羅斯煤炭的依賴，2025年上半年從俄羅斯進口的煤炭量比2024年同期下降了67%。

根據數據顯示，在戰爭初期，台灣實際成為俄羅斯煤炭的第5大買家。 而報導點出，2025年煤炭進口量的下降主要是由台灣政府推動的，包括台電和台灣水泥公司在內的國有企業，大幅削減了從俄羅斯的煤炭採購量。

除煤炭之外，台灣仍從俄羅斯進口少量液化天然氣，但總體而言，目前看來它並不容易受到莫斯科或北京的壓力。

鄭睿合表示，能源多元化是政府的核心原則，但他補充說，雖然各國從俄羅斯進口商品會受到批評，但實際上，通貨膨脹、消費者負擔和產業競爭力等因素也需要考慮，「政治人物要在現實與原則之間取得平衡，並不容易」。

