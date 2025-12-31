黃金寫46年來最強紀錄！「貴金屬們」上演絕地大反攻

週二（30日）貴金屬價格自前1日的急殺中全面反彈。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（30日）貴金屬價格自前1日的急殺中全面反彈，而2026年即將到來，黃金有望寫下1979年以來最佳年度表現。

黃金現貨價上漲0.8%，報每盎司4364.70元。

請繼續往下閱讀...

2月交割黃金期貨上漲1%，報每盎司4386.30美元。

Zaner Metals 副總裁暨資深貴金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「我們昨天看到了非常劇烈的波動，我們在亞洲交易時段看到了強勁的升勢，然後是相當大的獲利回吐。但今天情況有所穩定，交易總體上仍然有利。」

根據《路透》報導，黃金在2025年飆升66%，這將是自1979年以來的最大漲幅，由降息、地緣政治熱點、央行強勁買盤和資金流入黃金支持的ETF等因素帶動，上演一場完美風暴。

Fed下次會議將於2026年1月27至28日舉行，投資人目前預料利率將保持不變。

地緣政治方面，烏克蘭戰爭是焦點。俄羅斯指責烏克蘭試圖襲擊總統普廷的官邸，發誓進行報復，但烏克蘭表示這項指控毫無根據，只是發動攻擊的藉口。

葛蘭特說：「市場對俄烏和平協議仍抱持懷疑態度，更廣泛的地緣政治風險衡量標準仍在升高，這為價格提供了支撐。」

其他貴金屬交易部分：

現貨白銀大漲7.3%，報每盎司77.48美元，白銀今年來飆漲168%，美國納入關鍵礦物清單、供給短缺、工業需求和投資人胃納升高，都是帶動漲勢的力量。

現貨鉑金上漲5.1%，報每盎司2216.45美元。

現貨鈀金反彈1.6%，報每盎司1639.08美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法