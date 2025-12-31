兒子都看傻了！81歲阿公還在工地上班 直呼房價翻倍後更忙

外媒報導，美國奧勒岡州1名81歲的住宅建築商法蘭克（Jim Franck），至今仍親自在建築工地第一線，參與相關工程。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕81歲是許多人已經含飴弄孫，舒服在家安享天年的年齡，但美國奧勒岡州1名81歲的住宅建築商法蘭克（Jim Franck），至今仍親自在建築工地第一線，參與相關工程。他表示，即使已擁有足以安度晚年的財富，他仍選擇持續工作，因為建築對他而言不只是職業，更是一種熱情與人生使命。

《商業內幕》報導，法蘭克 1944 年出生於英國倫敦，年輕時曾加入英國商船隊，擔任船上助理廚師，足跡遍及世界各地。離開商船隊後，他與兄長在倫敦從事大型住宅改建工程，將豪宅轉為公寓出售。隨後，他輾轉前往加勒比海地區，最終落腳美屬維京群島，並在當地開始替居民興建住宅。

請繼續往下閱讀...

法蘭克後來成為專業承包商，從地基到完工一手包辦，取得美國綠卡後，他得以在美國合法工作，他多年來在當地興建並出售多棟混凝土住宅。1980 年左右，他嘗試搬往奧勒岡州發展，但因景氣低迷一度找不到工作，最終返回美屬維京群島，妻子留在奧勒岡州，這讓他的婚姻也因此告終。

之後，他與第二任妻子結婚，但後來有一場颶風重創維京群島，他於是將剩下的住宅出租給保險公司安置災民，獲得可觀收益，並逐漸將重心轉往奧勒岡州。1990 年起，他正式在奧勒岡州展開建築事業，成立房地產公司，沿海岸線興建住宅。

2008 年、當時64歲的法蘭克一度萌生退休念頭，但仍閒不下來，只能算是「半退休」。2015 年，他再度貸款購地動工，一年可興建 2 至 3 棟住宅。最近3、4年房價翻倍，他賣掉多棟自己興建的房屋，光是其中2棟就獲利約 70 萬美元（約2219萬元新台幣），最近一筆交易更以 97 萬美元（約3074萬元新台幣）成交，且無任何貸款，全數都是利潤。

目前，法蘭克專挑俯瞰太平洋的高地海景地塊購地，正在完成一棟作為度假出租用途的住宅，並規畫興建一棟配備電梯的3層樓新屋，這將是他生涯中首次打造有電梯的住宅。

儘管年事已高，法蘭克現在無法承擔太多體力勞動，也逐步避免重物搬運，但現在仍會到工地監工，並參與設計與部分施工，僅將高強度體力工作交由團隊負責。法蘭克笑稱，他的2個兒子都難以置信他至今仍在蓋房子，自己在當地更已成為「傳奇人物」，常有人得知他 80 多歲仍在進行木作結構工程時，都感到不可思議。

法蘭克表示，他在蓋房子時，總是以「自己要住」的標準來打造，因為許多買家都是準備退休的年長族群。目前他僅需服用少量血壓藥，身體狀況良好，仍能長距離步行。他強調，即使經濟早已無虞，也不打算真正退休，「這就像藝術一樣，藝術家會一直創作，直到生命的最後一刻。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法