傳輝達重金收購以色列新創AI21 Labs 可能高達30億美元

傳輝達考慮收購以色列新創AI21 Labs，交易金額可能高達30億美元。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕以色列媒體《Calcalist》報導，AI指標股輝達（NVIDIA）正在就收購以色列新創AI21 Labs進行深入談判，收購價格可能高達30億美元（約新台幣943.5億元）。

AI21成立於2017年，是受惠於AI熱潮的眾多新創公司之一，吸引了創投和其他投資人的濃厚興趣。AI21的創辦人之一沙書亞（Amnon Shashua）同時也是自動駕駛技術開發商Mobileye的創辦人兼執行長。

請繼續往下閱讀...

AI21在2023年募資達14億美元（約新台幣440.3億元），輝達和Alphabet旗下的Google都參與了這輪募資。

《Calcalist》報導稱，AI21早已準備好出售，近幾週與輝達的談判取得了明顯的進展。報導指出，輝達對AI21最大的興趣在於這家公司旗下約200名員工，他們大多數擁有高學歷，且在AI研發領域擁有罕見的專業知識。據報導，交易金額預計將落在20到30億美元（約新台幣629億到943.5億元）之間。

針對潛在的收購案，輝達拒絕置評，AI21則未回應。

輝達已成為全球最有價值公司，市值超過4.5兆美元（約新台幣141.5兆元）。輝達正計劃在以色列進行大規模擴張，於以色列第3大城市海法（Haifa）以南的基里亞特提翁（Kiryat Tivon）新建研發園區，可以容納多達1萬名員工。輝達執行長黃仁勳更將以色列描述為公司的「第2個家」。

輝達表示，建成後，園區將包括16萬平方公尺的辦公空間、園區和公共區域，佔地22英畝，設計靈感源自於輝達位於加州的總部，預計2027年將動工，並計劃於2031年啟用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法