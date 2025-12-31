中國出手鎖白銀 半導體先進製程將喊痛 ! 外媒曝 : 缺「這關鍵材料」

白銀在科技領域扮演著至關重要的角色，缺乏可行的短期替代品，面臨嚴峻風險。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國即將在2026年1月1日正式啟動白銀出口管制，將限制全球60-70%的供應，中小企業將被排除在外，被市場形容再一次將「資源武器化」。據報導，中國政府將介入每年1.21億盎司的白銀出口，對產業的影響將相當明顯。

其中，光電產業約占全球白銀需求的2成，高效率太陽能電池高度也依賴白銀，短期內難以替代。至於電子與半導體產業同樣仰賴白銀的導電特性，特別是在先進製程中，銀漿仍是關鍵材料。

請繼續往下閱讀...

外媒指出，白銀已被美國列為關鍵礦物，廣泛應用於太陽能電池、半導體與高階電子產品，而且短期內幾乎沒有可行替代品。作為全球約七成白銀供應的掌控者，中國正準備關上出口大門，把原本流向全球科技、AI 與太陽能產業的關鍵材料，優先留在國內使用，這將對投資人與商品價格意味著深遠影響。

根據中國新政策，將以「許可制」取代過往配額制度，出口商必須符合嚴格條件，例如年產量至少80噸白銀、並具備3000萬美元（約新台幣9.3億元）的授信額度，這幾乎直接把中小型業者排除在國際市場之外。

專家指出，中國此舉是複製過去操作稀土的手法，從單純的價格管理，升級為以資源優勢強化地緣政治籌碼。

市場分析指出，透過出口限制，中國等於把全球對白銀的高度依賴「武器化」，特別衝擊正處於能源轉型與科技升級核心位置的產業。這套許可機制也保留了彈性空間，未來可依地緣政治情勢，逐步收緊甚至全面禁止出口，做法與稀土多年來的「漸進式收緊」如出一轍。

供應鏈要轉向其他來源，往往需要12到24個月的驗證期，這意味著短期瓶頸難以避免。加上印度等國在政府補貼下快速擴張太陽能產能，與中國爭奪白銀供應，將進一步拉緊全球市場。

地緣政治層面上，白銀出口管制被視為中美競逐關鍵礦物的一環。美國一方面推動國內開採與戰略儲備，中國則透過限制戰略資源出口回應，其他資源國也開始採取更強勢政策，例如智利對鋰產業的國有化與在地化要求。

分析師指出，經濟效果已率先反映在價格上，2025年白銀價格累計大漲約 100%，若中國出口減半，全球每年可能出現超過5000公噸的供給缺口，使原本就緊張的市場更加吃緊。

長期來看，這場「白銀管制」再次凸顯關鍵礦物供應鏈過度集中的風險。在白銀短期難以被取代的情況下，結構性短缺恐怕不會很快消失，真正具備非中國產能、戰略庫存或上游資源掌控力的企業，反而可能在這場變局中占得先機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法