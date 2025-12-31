以為能安穩退休、68歲慘淪打零工 ! 全因1事人生跌落谷底

一名68歲男本該靠著退休金和積蓄安享晚年，但因離婚，現在靠兼職維生。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕新年，通常是許多人休假、回家與家人團聚的重要時光，但也有人選擇上班、默默工作，其背後最大原因，就是「經濟」考量。據報導，一名住在東京近郊的佐佐木義男（化名，68 歲）語氣平淡地說，「除夕對他而言，沒什麼特別的」；在這天，他與年輕的學生與打工族，一起在物流倉庫裡忙碌著。

日媒指出，佐佐木先生曾是中型企業的課長，當時年收入約800萬日圓（約新台幣160萬元），其生活不鋪張、工作穩定。他一直相信，只要靠年金加上存款，就能安穩度過退休生活。但，60多歲時與妻子離婚，就徹底改變了這個原本看似無虞的退休計畫。

在財產分配後，他賣掉了房屋，手中只剩約1200萬日圓（約新台幣240萬元）的存款，每月可領的年金約15萬日圓（約新台幣3萬元）。等到65歲再僱用期結束，他正式進入靠領年金的生活，每個月8萬日圓（約新台幣1.6萬元）的房租，成了無法忽視的現實壓力。

佐佐木先生指出，現在的生活仍撐得住，但如果哪天生了重病、需要人照護，一個人最後能依靠的只有錢。」他坦言，比起立刻的困境，更讓人不安的是未來的不確定性，包括疾病、物價上漲、突發支出，任何一項都可能讓原本的收支平衡瞬間崩塌。

據報導，佐佐木先生不是沒想過再找正職，但體力與精神都已難以負荷全職工作；服務業又擔心過度消耗情緒。最後，他選擇在物流倉庫兼差，畢竟在網購時代，物流全年無休，除夕與新年也不例外。他負責的是檢貨，把輸送帶上的包裹確認後，放到指定位置，工作內容單純而重複。

今年，佐佐木先生依舊排了除夕與新年班表，因為深夜時段很多人會避開，但自己既沒有聚會、也沒有要見的人，「那不如去工作吧」。他的日間時薪為1400日圓（約新台幣280元），深夜可達1750日圓（約新台幣350元）。

目前，他的年金足以支付生活開銷，每月約16萬日圓（約新台幣3.2萬元）的收入，幾乎全數存起來，當作未來的緩衝。

佐佐木先生曾經是企業主管、帶過下屬，對退休後的生活抱有一定程度的安心感。如今卻與比自己年輕數十歲的打工族並肩工作、按時薪計酬，可能有人會把這樣的轉變稱為「跌落」，但佐佐木先生並不這麼看待自己。

他指出，人生本來就不會照計畫走，並不覺得自己特別不幸，只要算得出來，每個月要存多少才不會出現赤字，這樣就夠了。

