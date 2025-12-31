逃離餐廳高壓生活！33歲女子轉職私廚換自由 超驚人年收入曝光了

美國紐約一名女子從餐廳轉職成為私人主廚，讓她可以在自己想要的時段、以自己想要的工作量，獲得和餐廳工作差不多的收入。烹飪示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕想要找個上班時間彈性自由，卻又有著不錯薪水的工作嗎？33歲的女子迪亞茲（Cintia Diaz）來自多明尼加，原本沒有任何專業餐飲背景的她，在2013年搬到美國紐約後，從餐廳基層做起，歷經服務生、調酒師、領班與接待人員等職務，如今成功轉型為私廚與餐飲教育者。她在 2025 年的年收入約為6萬6220美元（約209.5萬元新台幣），她坦言：「我現在擁有時間上的彈性與自由，可以在自己想要的時段、以自己想要的工作量，獲得和餐廳工作差不多的收入。」

《CNBC》報導，迪亞茲過去僅在家中為家人做菜，對餐飲業並不熟悉。到紐約後她嘗試各種餐飲業職位，深入了解產業運作，約在 2017 年，迪亞茲轉進高級餐飲領域，並攻讀飯店與餐飲管理學士學位，原本目標是朝餐廳管理階層發展。

請繼續往下閱讀...

不過，在餐飲業工作多年後，她開始追求更好的工作與生活平衡，決定改走私人主廚路線，並再度進修烹飪藝術，強化廚房實務能力。她認為，私人主廚不僅能實現彈性工時，也能更貼近健康飲食理念，「食物就是良藥」。

她於 2021 年開始擔任私人主廚，提供餐點備製與私人晚宴服務。她表示，目前每週平均服務 4 至 5 名餐點備製客戶，每月承接約 2 至 3 場私人晚宴，客源主要來自熟客介紹，以及 Solette、Take a Chef 等線上預約平台。她也透過餐飲教育機構，在當地學校教授兒童烹飪課程。

在私人主廚工作中，她會依照客戶的需求、飲食偏好、文化背景與生活型態量身訂製菜單，一次準備 4 至 5 天份餐點。由於多半使用客戶家中的廚房設備，她的營運成本相對低，主要支出僅為手機費與交通費。

相較於過去在餐廳時每週動輒 50 至 60 小時的工作與課業壓力，如今她每週工時約 20 至 25 小時，時間安排更具彈性。不過，她也坦言，私人主廚的工作存在接案量不穩定的情況。

她說：「我真的很享受能打造自己生活方式與作息的自由，也能在工作中發揮創意。有些星期或月份，我會選擇比較輕鬆的行程；有時則會決定多接一些工作。」

迪亞茲表示：「我認為以我目前擔任私人主廚的收入水準，在紐約市是可以過得相當舒適的。」加上她與男友同住、分攤開銷，所以經濟壓力相對降低。她直言，短期內沒有回到餐廳擔任主廚的計畫，因為現在「可以用差不多的收入，換來更多時間與自由」。

即使把烹飪變成工作，她對料理的熱情依然未減，週末仍會在家為自己與男友準備家鄉料理。她形容，做菜就像一場不斷嘗試的實驗，「能親手創造，並享受成果，是一件非常美好的事」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法