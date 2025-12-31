下手快！好市多7款「線上獨賣」大降價商品清單曝光

好市多7款「線上獨賣」大降價商品清單曝光。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）商品總類繁多，從美食、禮品到廚房必備品應有盡有，不過，有些商品是線上獨賣，會員只能在線上購買，美媒點名，羊里肌排、小籠包湯餃等7款商品，目前正悄悄降價，值得列入搶購清單。

《Eat This, Not That!》報導，以下是在好市多線上獨賣商品中，目前最值得購買的商品。

1、宿舍零食盒

有很多有趣的禮物選擇，例如這款售價39.99美元（約新台幣1257元）的68 件裝宿舍零食盒，裡面包含Goldfish 魚餅乾、Cheez-It 芝士脆餅、家樂氏洋芋片、品客洋芋片、Welch's 洋芋片、奧利奧餅乾和卡夫通心粉奶酪等熱門零食。

2、Swift 全天然羊里肌排

Swift全天然羊里肌排，每箱10磅，每磅獨立包裝。現價179.99美元（約新台幣5660元），折扣40美元（約新台幣1258元）。 「發貨快，包裝好，非常方便，羊排也很棒，」1位顧客寫道。 「羊排切成了4塊，非常美味鮮嫩。肯定會再次購買。很喜歡它們是草飼且人道飼養的，」另1位顧客補充道。

3、喬丹諾芝加哥冷凍10吋深盤派披薩

如果你喜歡芝加哥風味披薩，那就訂購Giordano's芝加哥冷凍10吋深盤芝心披薩，3包售價94.99美元（約新台幣2987元）。 「這3個披薩太好吃了！融化的起司濃鬱香醇，令人回味無窮！我強烈推薦這款產品！」1位顧客寫道。

4、The Fruit Company哥倫比亞河水果籃

The Fruit Company 的哥倫比亞河水果籃，售價89.99美元（約新台幣2830元）也是 Costco 顧客的熱門之選。 「我買過兩次，都非常棒，收禮者也都很喜歡。裡面有很多新鮮、美味又香甜的水果，」1位顧客寫道。 另1顧客說，我經常從這家公司訂購水果，收禮者總是讚不絕口。

5、爆米花之都終極經典什錦高筒冰淇淋

Popcornopolis 終極經典什錦高筒爆米花（24個裝）也深受消費者喜愛。現在購買只要74.99美元（約新台幣2358元），優惠15美元（約新台幣472元）。 「我收到了4種口味的高筒爆米花作為禮物。我太喜歡這款爆米花了！每1顆都很大，爆得恰到好處，而且調味也超級棒。很高興發現 Costco 有售這款美味的爆米花。我很快就會去買一些。」1位顧客寫道。

6、Kirkland Signature 有機西貢肉桂粉

Kirkland Signature有機西貢肉桂粉，10.7盎司，兩包，售價21.99美元（約新台幣692元），是另1款深受消費者喜愛的產品。 「比非有機的Kirkland肉桂粉顏色更深，味道也更濃鬱一些。兩者都很好吃！」1位顧客寫道。

7、米拉小籠包湯餃入門套裝

小籠包是某些中餐館的特色菜。與其外出用餐，不如試試這款米拉小籠包小籠包套餐，內含3袋餐廳品質的小籠包（豬肉、雞肉、蝦仁和豬肉餡），1個竹蒸籠和2個蘸料碗。 「小籠包味道很棒，而且這個套餐很划算，」1位顧客評論道。

