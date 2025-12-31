不是輝達！2025年AI最大贏家是這家記憶體大廠 飆漲580％

不是輝達！2025年AI最大贏家是SanDisk，今年股價狂飆580%。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不是輝達（NVIDIA），統計顯示，數據儲存公司在2025年主導了標普500指數漲幅榜，而記憶體大廠晟碟（SanDisk）則以逼近580%的漲幅，成為該指數表現最佳的股票，至於AI龍頭輝達漲幅僅40%，跌至第71名。

華爾街見聞報導，人工智慧投資主題正在發生轉移，隨著大型雲端服務供應商向新資料中心投入數十億美元，投資者正在搶購技術基礎設施領域的"賣鏟人"股票，而非此前主導市場的晶片巨頭。這一輪AI交易的受益者已從輝達等明星公司擴散至數據存儲、電力供應、建築承包等更廣泛的產業鏈環節。

據統計數據顯示，數據儲存公司在2025年主導了標普500指數漲幅榜。晟碟股價飆漲近580%，成為該基準指數表現最佳的股票，西部數據（Western Digital）則名列第2，希捷科技（Seagate Technology）排名第4。同時，與AI相關的電力供應商以及電纜和光纖生產商，如安費諾（Amphenol Corp）、康寧公司 （Corning Inc.）、NRG Energy Inc和GE Vernova Inc均躋身前25名。

這與過去幾年形成鮮明對比，作為最初的AI"賣鏟人"，輝達曾長期佔據標普500指數頂級股票之列。但輝達在2025年僅上漲40%，成為今年該指數第71位表現最佳的股票。儘管輝達及雲端運算巨頭微軟、Meta Platforms和Alphabet因其龐大規模仍在推動市場，但它們的漲幅百分比已開始減弱。Allspring Global Investments投資組合經理Jake Seltz表示，當基準指數相當集中時，尋找能夠推動銷售和盈利增長的主題就變得很重要。AI顯然是當前主導主題之一，這並不新鮮。所以我們正在拓寬視野，超越科技板塊本身。

華爾街預計資料儲存板塊在2026年將保持熱度。不過，今年贏家的繁榮期可能即將結束。例如，分析師對Sandisk在2026年的平均目標價為264美元，較目前約244美元的價格僅上漲約8%。

分析師認為Pure Storage Inc.等公司有更大上漲空間。該股目前交易價為68美元，但預計2026年將達94美元，漲幅達38%。其他與AI相關的數位儲存股票包括NetApp Inc.和Dell Technologies Inc.。

另一系列與資料中心建設和供電相關的股票預計將繼續上漲。Tortoise Capital Advisors投資組合經理Matt Sallee表示，Quanta Services Inc.是他的首選之一，該公司為公用事業和電信公司提供專業承包服務。其他承包商包括MYR Group Inc.、Primoris Services Corp.和MasTec Inc.。

同時，佈線相關公司也同樣受到追捧。Amphenol設計和製造用於資料中心的高速光纖和銅互連解決方案，Emcor Group Inc.則從事機械和電氣建設。

其他電力基礎設施公司包括Vistra Corp.、Constellation Energy Corp.、GE Vernova以及生產備用發電機的Generac Holdings Inc.。

