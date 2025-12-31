美股收盤》交易清淡全收黑 台積電ADR小跌0.45％

美國華爾街股市4大指數30日收盤全數下跌。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕權值型科技股上週推升標普500指數，創下新高後回吐漲幅，美國華爾街股市4大指數30日收盤全數下跌。投資人年終獲利了結，市場預期成交量偏低，包括輝達在內的人工智慧（AI）類股也承壓走低。

綜合媒體報導，最新公布的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄顯示，在今年已三度降息後，部分官員主張利率應「在一段時間內」維持不變。「多數與會者」支持降息，其中「部分人士」認為，這是一項合適、具前瞻性的策略，「有助於在近期就業成長放緩後穩定勞動市場」。

今年以來，標普500指數已上漲約17%，標普500指數和道瓊指數預計將連續第八個月上漲，這將是自2017年以來最長的每月連漲紀錄。

焦點個股方面，蘋果小跌0.25％，輝達小跌0.36％，微軟微漲0.08%；台積電ADR小跌0.45%，收在299.58美元。

道瓊工業指數下挫94.87點或0.20%，收報48367.06點。

標準普爾500指數下跌9.50點或0.14%，收在6896.24點。

那斯達克指數下挫55.27點，或0.24%，收在23419.08點。

費城半導體指數下跌9.17點或0.13%，收7169.10點。

